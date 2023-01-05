女友緊抓欄杆「墜落30m陽台」慘死！　冷血男友拿手機拍全程

▲土耳其知名訓犬師艾爾詹（右）因對女友莎拉班（左）見死不救而被告上法庭。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其知名訓犬師艾爾詹（Burak Ercan）因對女友見死不救而被告上法庭，當時女友和他吵架後爬上陽台尋短，而他看到後只是拿著手機錄影，最終導致女友從100英尺（約30公尺）高的陽台跌落身亡。不過法院最初無罪釋放艾爾詹，但在強烈與女方家人控訴下，法院已準備重審。

根據《太陽報》報導，艾爾詹在2021年6月10日和33歲女友莎拉班（Anzelika Srabiants）發生激烈爭吵，最後女友從位在伊斯坦堡的豪宅陽台墜落身亡。當時艾爾詹親眼目睹女友爬上陽台的欄杆，但他卻選擇拿起手機錄影，而不是將對方拉回來。

檢察官最初以嚴重謀殺和剝奪自由罪名對其提出無期徒刑控訴，但法院裁定證據不足將他無罪釋放。艾爾詹向警方表示，他錄影是為了要蒐集證據，證明自己沒將女友推下樓，而當莎拉班快掉下去時，他就停止拍攝向前抓住對方的手，但最終還是沒救回。

無罪釋放的決定引發眾怒，不僅社會大眾無法接受，莎拉班的家人也決定提出正式控訴，目前上訴法院已被命令重新審理此案。

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