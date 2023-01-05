歐盟官員「強烈建議」篩檢來自中國旅客　機場廢水也要監測

▲中國1月8日起鬆綁出入境管制。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

歐盟「政治危機整合應對小組」（IPCR）於4日「強烈」建議，所有成員國應堅持要求中國入境旅客在行前接受新冠檢測，並且取得陰性結果。此前一天，歐洲執委會（European Commission）表示，「絕大多數」成員國支持對中國入境旅客採取限制措施。

BBC報導，「政治危機整合應對小組」由歐盟27個政府的官員組成，他們還建議所有往返中國航班旅客都要戴口罩、對來自中國的航班實施隨機篩檢、機場執行廢水監測等等。目前尚不清楚是否會實施全歐盟範圍的統一政策，或者各國能夠自行制定規範。

▲中國突然解除清零政策，各地新冠肺炎疫情激增。（圖／路透）



隨著中國取消清零政策，各地迎來新一波感染浪潮，報導指出醫院及火葬場都被擠爆。北京宣布1月8日起鬆綁出入境管制，多國針對中國旅客強化邊境管制，嚴防境外移入病例導致疫情升溫。

在歐盟成員國中，法國、西班牙及義大利已經引入新冠篩檢，德國等其他國家仍在觀望。而非歐盟成員國英國5日起要求來自中國的航班在起飛前接受檢測。

儘管如此，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）上周表態反對強制新冠檢測，因為考慮到歐洲的高疫苗接種率，加上中國目前流通變異株在歐盟已有病例，此舉是「不合理的」。北京宣稱對中國入境的旅遊限制出於政治動機，並且警告可能報復。

世界衛生組織（WHO）於4日表示，儘管中國病例激增，卻無證據顯示境內出現新變異株。但該機構也警告，北京數據未能充分反映新冠在國內的真實影響，一部分是因為「過於狹隘」的新冠死亡病例定義。

去年12月迄今，北京僅證實22例新冠死亡病例，與分析人士的數據不符。英國醫療數據分析公司Airfinity估計，中國每天新增逾200萬例、1.47萬人死亡。