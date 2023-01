威廉爆「動手弄傷哈利」怒揪衣領狠甩在地！　狂怨梅根後炸怒

▲外界盛傳,哈利王子與威廉王子兄弟情破裂。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/編譯

英國哈利王子回憶錄《備胎》(Spare)將於10日出版,書中提及2019年的一場兄弟衝突。他宣稱,威廉瘋狂抱怨梅根後,2人越吵越兇,最終哥哥「抓住我的領口,扯掉我的項鍊,然後把我撂倒在地(knocked me to the floor)」,在背部造成明顯傷口。

哈利在書中寫道,威廉想要談談兄弟關係中「整場翻天覆地的災難」以及與媒體的鬥爭,但抵達哈利位於肯辛頓宮(Kensington Palace)諾丁漢小屋(Nottingham Cottage)的住所時已經氣炸了,開始抱怨梅根「難相處」、「沒禮貌」、「很惱人」。

哈利宣稱,威廉當時並不理智,只是盲目重複媒體對梅根的敘述,而且表現得就像是標準的王位繼承者,無法理解為何他不滿足擔任「備胎」,兄弟倆開始一陣激烈怒罵。

▲威廉和哈利走上截然不同的人生道路。(圖/路透)

後來,威廉宣稱自己只是想要幫忙,哈利立刻回嘴,「你是認真的嗎?幫我?抱歉,你是這麼說的嗎?幫我?」此話顯然激怒了哥哥,「這一切發生得太快、太快了…我摔在狗碗上,它在我背下裂開,而碎片割傷了我。我在那裡躺了一下,感覺迷迷糊糊的,然後站起來叫他滾出去。」

書中寫道,威廉一度慫恿哈利反擊,就像兄弟倆小時候打架那樣,卻被當場拒絕。他離開後又返回,「看起來很後悔並道歉了」,但在第二次離開前轉頭補上一句,「你不需要告訴梅根這件事。」哈利問道,「你是指你攻擊我嗎?」威廉說,「我沒有攻擊你。」

哈利沒有立刻告訴梅根,直到妻子注意到背上擦傷及瘀傷,這才托出實情,「(梅根)沒有那麼驚訝,也沒有那麼生氣,只是非常傷心。」

▲在女王過世後,威廉凱特、哈利梅根久違同框。(圖/路透)

《衛報》設法提前取得其中一本回憶錄後,撰寫成獨家報導發布。內文指出,哈利對於成為「備胎」的怨恨及不滿是全書統一主題,全書概括他的童年、教育、王室及軍旅職涯、與父母兄長及妻子的關係、成為人父後的心境,也絲毫不吝於描述王室成員的私密互動及對話,並表達對母親黛安娜王妃及女王伊莉莎白二世的愛與思念。

據悉,「備胎」一詞來自王室及貴族圈的老話,「第一個兒子是頭銜、權力及財富的繼承者,因此如果第一個孩子發生了什麼事,第二個兒子就是備胎。」哈利也在書中寫道,在他出生那天,父親查爾斯曾對黛安娜說,「太好了!現在妳給了我一個繼承者跟一個備胎,我的任務完成了。」