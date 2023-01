越南10歲童困35m深水泥管！搶救5天宣告身亡　僅前2天有呼救聲

記者張方瑀/綜合報導

越南一名10歲男童日前失足掉入洞口寬度僅25公分、深度卻達35公尺的圓形水泥管裡,救難人員全力搶救超過5天,但當局仍在5日宣告男童已經死亡,目前正努力將遺體找出。

根據《路透社》報導,越南同塔省副省長緣譚寶(Doan Tan Buu)證實,在去年12月31日掉入水泥管的10歲男童泰李浩南(Thai Ly Hao Nam)在受困5天後已經身亡,「當局確定受害者已經死亡,目前正試圖找回他的遺體,讓家人能夠舉行葬禮。」

A boy named Thai Ly Hao Nam (10) fell into a 35-meter deep concrete pillar hole at a construction site in Dong Thap Province, Vietnam, on Saturday (12/31).



