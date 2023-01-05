送「墳墓蛋糕」勸戒菸！10天後尪突離世...人妻淚喊：老公原諒我

▲一名女子送「墳墓蛋糕」許願丈夫戒菸，沒想到10天後老公真的走了。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

馬來西亞哥打巴魯一名女子去年為了讓丈夫戒菸，特地訂製以「香菸和墳墓」為造型的生日蛋糕，希望對方能戒菸成功，沒想到竟一語成讖，男方在10天突然離世，留下妻子和年幼的女兒。事隔1年，女子仍對本身的一時玩笑成真，深感愧疚及歉意，崩潰直呼「老公，請你原諒我！我只是想要你能戒菸」。

《中國報》報導，2021年12月，該名女子上傳一段視頻，標題寫著「誰讓你放墳墓（裝飾）在蛋糕上，這回真的在墓地（離世）了」，並透露丈夫的生日是1月3日，而她當時為了慶祝生日，特地訂製一個以香菸和墳墓為造型的生日蛋糕，目的是希望丈夫能早日戒菸成功。

沒想到，丈夫在10天後突然離世，儘管只是一個巧合，但是對失去丈夫的她來說，無疑是一個沉重打擊，也對離世的丈夫深感歉意。人妻也在同一個視頻中分享和丈夫結婚9個月後的第一個結晶，淚喊「老公，請你原諒我！我只是想要你能戒菸」。

據了解，人妻擁有卵巢囊腫問題，因此成功懷孕時，夫妻倆都非常興奮和感恩。她說，丈夫離世前還不斷叮嚀她，回去丹州私人診所產檢時，得詳記及注意記錄簿的重要事項，似乎預告本身時日不多，不久後丈夫就開始發高燒，並在去年1月8日陷入昏迷，13日撒手人寰，2人的女兒則在同年8月8日出世。

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