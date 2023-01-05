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台海局勢緊繃！　美智庫連3年列「全球潛在衝突」風險最高

▲▼國軍106年春節加強戰備媒體參訪,陸軍第十軍團機步234旅,特戰小組著陸（圖／記者季相儒攝）

▲ 台海潛在衝突風險連3年被外交關係協會評為最高級。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社

根據美國智庫外交關係協會（CFR）最新報告，中國對台加強施壓、台海恐爆發嚴重危機連3年位居全球潛在衝突中最高級別，美國和中國或俄羅斯陷入軍事對峙的風險升高。

外交關係協會今天公布「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）2023年版報告。自2008年起，外交政策專家評估全球30個潛在危機或衝突因素，依未來一年發生機率及衝擊美國利益程度分為3級，這是第15份報告。

過去一年世界局勢動盪，俄軍入侵烏克蘭掀起歐陸數十年來最大規模戰事，美中關係因台灣而更為緊繃，多國兵戎相向、衝突加劇的風險在這份調查中展露無疑。

根據外交關係協會預防行動中心（CPA）去年11月調查專家的結果，7項情境列入發生機率中等、嚴重衝擊美國利益的第一級風險，包括中國在軍事等層面對台加強脅迫施壓、引發涉及美國與區域內多國的嚴重台海危機。

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國隨後在台灣周邊舉行大規模軍事演習，引發國際社會關切。去年12月25日，台灣偵獲71架次中共解放軍軍機在周邊活動，創中華民國國防部公布共機擾台動態以來新高，白宮隨即譴責北京挑釁、破壞區域穩定。

隨著美中對抗加劇，雙方因台灣爆發危機於2019年首度列進報告，頭兩年歸類在第二級風險；2021年升至第一級，今年是連續第3年位居最高級別。

其他6項並列第一級風險的情境為俄烏戰爭因動用非傳統武器、擴散到鄰國而升級，網路攻擊嚴重癱瘓美國關鍵基礎設施，俄羅斯民眾厭倦戰爭、經濟情勢惡化釀成社會動盪，東北亞安全危機促使北韓發展、測試核武與長程彈道飛彈，以色列與伊朗陷入軍事對峙，中美洲與墨西哥政經情勢紊亂造成移民湧入美國。

報告指出，第一級風險情境中多數涉及大國，包括美中捲入台海危機、俄烏戰爭升級、俄羅斯陷入動盪，或是伊朗與北韓發展核武。美國和中國或俄羅斯、甚至同時與中俄陷入軍事對峙的風險升高。

預防行動中心主任史泰爾斯（Paul B. Stares）說，美國政府因應地緣政治險境時，面對大國對抗與核武發展帶來的緊張局面。在維護美國利益、避免槓上中國或俄羅斯間取得平衡，將是今年最重要的挑戰。

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