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逃票網美約拍被PO「變態視角」批男網友留言：很噁　知情人士打臉

▲▼攝影師。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲攝影師示意圖，圖非當事人。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

過去曾鬧出高鐵帶子逃票風波的網美，近日發文痛批遇到不尊重她的攝影師。她指控，該攝影師拍攝她穿時裝露底褲的影片，放到YouTube營利，「影片下一直看到男生留言：馬上尻了一槍、看了都硬了。我真的覺得很噁欸」，但也有知情網友出面痛批，「妳早就很一直給人拍這樣的照片了啊」。

該名網美日前在臉書發文表示，她認為可以拍內衣尺度的照片，但不能拍時裝露底，「我覺得這本來就是不一樣的東西，從我拍照以來到現在，就從來不拍腥煽色感的作品，內衣尺度有內衣尺度的性感和美感，性感也不等於煽情」。

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她說，拍攝前早就跟攝影師申明絕對不露底褲，但對方仍故意拍攝並將影片放在YouTube頻道，還開放會員加入。她也在影片下方看到許多男生留言「馬上尻了一槍」、「看了都硬了」等，讓她感覺「很噁」，「即使我是有拍到內衣尺度的模特，也不代表我能接受這種東西吧，每個人都有選擇的權利！」

▼網美全文如下。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼逃票網美約拍被PO「變態視角」看男網友留言：很噁耶。（圖／翻攝當事人臉書、IG）

該名網美說，她目前無法知道該名攝影師的頻道會員內是否有更多她露底褲的照片或影片，且她事後傳訊息給對方，被已讀不回1天，「既然已經溝通過好幾次也當面好好說過，依然未經同意就放上我無法接受的視角的影片，那我這邊也會諮詢相關懂法律的朋友，採取應該採取的措，保障我個人權益。」

對此，一名知情網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，該名網美這次是「一對一約拍」，因此攝影師的鏡頭拍哪，模特兒一定會知道，事後也會看過，認為該名網紅在刻意帶風向攻擊。

此外，該名網友也透露，網美過去也曾拍攝時裝露底褲的照片，現在卻反過來說不行，質疑對方是看到攝影師的影片流量高眼紅，「妳明知拍攝者發表都是在YT，人家錢也付了就是種合意關係，妳要人家刪除時，妳怎麼不談談妳錢有沒有要退給人家？」

▼知情網友全文如下。（圖／翻攝當事人臉書、IG）

▲▼逃票網美約拍被PO「變態視角」看男網友留言：很噁耶。（圖／翻攝當事人臉書、IG）

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