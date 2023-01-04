英相蘇納克要「強化民眾數學能力」　800萬人算術僅小學生水準

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）要求加強民眾數學能力。（圖／路透）



文／中央社

英國首相蘇納克當地時間今天下午將發表上任兩個多月來首場內政重要演說，焦點議題除了國內公衛醫療體系、經濟民生，還有強化民眾數學能力。他將確保英格蘭學子學習數學至少到18歲。

這將是蘇納克（Rishi Sunak）去年10月25日就任以來第一場聚焦內政的指標性政策演說，也是2023年以來第一場演說，將傳達今年施政重點及對英國的願景。

根據首相府預告的演說內容，有鑑於國內成年人算術能力偏低，蘇納克將推動要求英格蘭學子學習數學至少到18歲。他將強調，這項議題對他個人別具意義，因為「所有在我生命中曾擁有的機會都源自有幸接受的教育」。

他說：「這是我從政的唯一重要理由：提供每一個孩子盡可能最高標準的教育。」

身為印度裔移民第二代，蘇納克一路就讀被視為栽培未來菁英的非公立學校，後來陸續在英國牛津大學、美國史丹佛大學取得學位。

蘇納克的數學相關政策願景適用於英格蘭。蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭依法各自訂定當地教育政策。

蘇納克將在演說提到，就算採最寬鬆認定，在16至19歲這個區間，英格蘭目前僅半數人學習數學，但在當今世界，數據和統計非常重要，未來各行各業對分析能力的要求將持續超越以往；不讓孩子具備相關能力就讓他們面對這樣的世界，只會「讓他們失望」。

根據首相府的資料，英格蘭約800萬成年人的算術能力僅具小學生水準；高達約60%社經條件相對弱勢的學生直至16歲都還不具備基礎數學能力。

▲英格蘭800萬成年人僅小學生水準的算術能力。（圖／達志示意圖）

此外，由38個市場經濟民主政體組成的「經濟合作暨發展組織」（OECD）中，英國是少數未要求民眾必須學習數學至18歲的國家之一，不同於美、德、法、日本、澳洲、芬蘭等國家。

首相府提到，具備充分的數學能力有助成年人處理個人金融事務，例如取得最佳房貸或存款方案。

首相府指出，政府自2010年強化民眾讀寫能力，成效包括能正確發音的6歲孩童人數占比由2012年的58%，提升至2019年的82%，如今政府希望在提升民眾算術能力也取得良好成果。去年秋季宣布的財政計畫已預告政府在未來兩年期間，將每年對教育體系額外挹注20億英鎊（約新台幣731億元）。

在民眾高度關切國民保健署（NHS）運作危機、通貨膨脹與生活成本上升等議題之際，數學教育成為首項演說宣傳重點，引發最大在野黨工黨譏評執政的保守黨「沒招了」。教師、學校團體則示警，數學老師人數不足、離職率高是長年積病。

英國教育部數據顯示，近年來新進數學教師受訓人數持續未達標，在2021和2022學年度達標率僅約90%，2019學年度更只有65%。雖然與其他學科的實習教師相較，數學教師的實習津貼堪稱最優渥，但專家指出，具優異數學能力者或許寧願至金融業上班。

英國皇家急診醫學學會（Royal College of Emergency Medicine）近日也示警，每週估計有約300至500名民眾因等候治療時間過久等可以避免的情況，在急診部門喪命。專家指出，病床數不夠、社區照護體系效率低落導致醫院占床率過高、醫護人員數不足、藥師權限不足等是造成系統失靈的多年因素，疫情和季節性流行感冒等只是讓問題雪上加霜。