28歲男一摸包裹「胸口被炸穿」慘死！炸彈魔竟是鄰居夫妻

▲蔡姓男子遭炸彈包裹炸死。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

馬來西亞2022年12月30日發生恐怖爆炸事件，28歲的蔡姓男子發現車上被放置不明包裹，上前查看、觸碰，沒想到包裹突然爆炸，將他的胸口炸出一個大洞，被送醫搶救仍宣告不治。目前最新調查結果出爐，放置炸彈的疑似是蔡男家鄉的鄰居夫妻，男鄰居不滿蔡男與妻子有染，於是千里追殺，最後讓蔡男命喪炸彈包裹之下。

根據當地媒體報導，蔡男在雪州一間餐館擔任服務員、廚師，當天將車輛停放在餐館外面，結果車上被放了不明包裹。蔡男接獲通知以後，感到莫名其妙，於是上前查看，沒想到才摸了一下，包裹竟突然爆炸，射出了大量刀片。

蔡男不僅受到爆炸襲擊、胸口被炸了大洞，身上還有多處受傷，臉部也滿是傷痕，當場倒地喊著救命。儘管事後被送往醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

當地警方調查後，鎖定了一對華裔夫婦，將人逮捕調查。據了解，蔡男與這對華裔夫婦原先是鄰居，不過相處的過程中，蔡男逐漸與女方產生情愫，雙方進而發展成曖昧關係。

男鄰居得知妻子出軌，感到怒火中燒，之後也不斷恐嚇、騷擾蔡男，嚇得蔡男2021年5月搬離家鄉，南下跑到雪州重新開始生活，沒想到還是逃不過追殺。目前當地檢警依照謀殺罪嫌，將2名犯嫌扣押，時間至今（2023）年1月10日，全案仍在進一步偵辦當中，詳情仍待釐清。