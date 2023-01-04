　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

28歲男一摸包裹「胸口被炸穿」慘死！炸彈魔竟是鄰居夫妻

▲▼蔡姓男子遭炸彈包裹炸死。（圖／翻攝臉書）

▲蔡姓男子遭炸彈包裹炸死。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

馬來西亞2022年12月30日發生恐怖爆炸事件，28歲的蔡姓男子發現車上被放置不明包裹，上前查看、觸碰，沒想到包裹突然爆炸，將他的胸口炸出一個大洞，被送醫搶救仍宣告不治。目前最新調查結果出爐，放置炸彈的疑似是蔡男家鄉的鄰居夫妻，男鄰居不滿蔡男與妻子有染，於是千里追殺，最後讓蔡男命喪炸彈包裹之下。

根據當地媒體報導，蔡男在雪州一間餐館擔任服務員、廚師，當天將車輛停放在餐館外面，結果車上被放了不明包裹。蔡男接獲通知以後，感到莫名其妙，於是上前查看，沒想到才摸了一下，包裹竟突然爆炸，射出了大量刀片。

蔡男不僅受到爆炸襲擊、胸口被炸了大洞，身上還有多處受傷，臉部也滿是傷痕，當場倒地喊著救命。儘管事後被送往醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

當地警方調查後，鎖定了一對華裔夫婦，將人逮捕調查。據了解，蔡男與這對華裔夫婦原先是鄰居，不過相處的過程中，蔡男逐漸與女方產生情愫，雙方進而發展成曖昧關係。

男鄰居得知妻子出軌，感到怒火中燒，之後也不斷恐嚇、騷擾蔡男，嚇得蔡男2021年5月搬離家鄉，南下跑到雪州重新開始生活，沒想到還是逃不過追殺。目前當地檢警依照謀殺罪嫌，將2名犯嫌扣押，時間至今（2023）年1月10日，全案仍在進一步偵辦當中，詳情仍待釐清。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
日爆紅女團登台南跨年　「後台麥沒關」心聲全被播出
8件事認識《今際2》恒松祐里！全裸演出AV女優角色
普發現金「還有第二次」？　他估2大時間點
「4生肖」財運旺翻　命理師：一路好到農曆年前
6個「沒意義暖身動作」從小錯到大！　網全中嚇歪
警拍「安妮亞搶銀行」紅到日本　1天狂吸400萬觀看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日媒調查：近7成日企憂「台灣有事」　2成已制定駐台員工撤離計畫

28歲男一摸包裹「胸口被炸穿」慘死！炸彈魔竟是鄰居夫妻

烏狂射「昂貴導彈」擊落廉價無人機　紐時曝俄背後盤算：戰術變了

20歲妹遭酒駕高速撞死！「全裸拖屍」13公里...驚悚影片曝

距台僅110km！日本與那國島擔心「台灣有事」　擬要求政府設避難所

南韓強化「中國入境檢疫」　小粉紅崩潰出征反韓：韓國死比較多人！

值勤拍抖音！英衛兵「嫌站哨太無聊」網罵爆　被女王抓到下場慘了

台灣之光！北一女樂儀旗隊赴美表演　燦笑獲選《衛報》最佳照片　

跨年夜爽中樂透7千萬首獎　女在「新年第一天」成為千萬富翁嗨爆

衛報：中國清零政策退場沒錯　錯在「零準備就解封」

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

躲門後給遠距女友驚喜　她走近被嚇爛像看到鬼

日媒調查：近7成日企憂「台灣有事」　2成已制定駐台員工撤離計畫

28歲男一摸包裹「胸口被炸穿」慘死！炸彈魔竟是鄰居夫妻

烏狂射「昂貴導彈」擊落廉價無人機　紐時曝俄背後盤算：戰術變了

20歲妹遭酒駕高速撞死！「全裸拖屍」13公里...驚悚影片曝

距台僅110km！日本與那國島擔心「台灣有事」　擬要求政府設避難所

南韓強化「中國入境檢疫」　小粉紅崩潰出征反韓：韓國死比較多人！

值勤拍抖音！英衛兵「嫌站哨太無聊」網罵爆　被女王抓到下場慘了

台灣之光！北一女樂儀旗隊赴美表演　燦笑獲選《衛報》最佳照片　

跨年夜爽中樂透7千萬首獎　女在「新年第一天」成為千萬富翁嗨爆

衛報：中國清零政策退場沒錯　錯在「零準備就解封」

Volvo台灣官網「7人座電動休旅」頁面上線　408匹具備光學雷達！

民眾收「動員召集預告書」不敢查！後指部澄清：不是報名系統

高嘉瑜逆風喊「稅收超徵非政績」　林濁水反嗆：欲加之罪何患無辭

性冷感辣妹遭強行脫衣！討拍被酸「車力巨人」　怒告網友結果出爐

半夜常醒來尿尿可能是「膀胱過動」！20%台人都有　5治療方式曝

「訂200支來50支！」破傷風疫苗爆缺貨　食藥署曝原因：20萬劑明放行

定型液、假髮、高跟鞋都能拿來當武器！　珍妮佛羅培茲興奮拍「愛情動作片」

黃薇渟被「鬼壓床」失聲無法動　角落現黑影男全身發毛

連年稅收超徵　立院法制局5年前就建議修法

媽媽的關心總像諷刺！　鄧惠文剖析「母女關係」哭了：我們只是在等一句話

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

國際熱門新聞

跨年煙火「射在她衣服上」　2寶媽被炸死

生活費只有700元！他啃顧客剩骨果腹

英3女獄警「牢房play」囚犯啪啪下場曝

28歲男遭包裹「炸穿胸口」亡！兇手是鄰居

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

即／中國旅客8日起入境日本須做「PCR檢測」

和尚拿刀自斷陰莖！血濺滿地還狂笑

麥當勞店員荒祭時薪1534元　他狂上17小時賺翻

與那國島擔心台灣有事　擬要政府設避難所

小孩手戳眼窩　媽眼球「爆」出來影片曝

梨泰院159死　警察廳長「酒喝到掛」：我放假

前男友變繼父！她出席婚禮「笑拍全家福」

瑞士外交部示警台灣交通「具攻擊性」

漁夫以為釣到大魚　拉起竟然是21歲女屍

更多熱門

相關新聞

租屋妹連7天「叫得很色」！單身男崩潰：下面快爆了

租屋妹連7天「叫得很色」！單身男崩潰：下面快爆了

多數租屋處隔音不佳，就怕激戰也被聽得一清二楚！一名男苦主則抱怨，隔壁情侶搖床過於激烈，「床撞牆壁的聲音超大，女生又叫的很色」，讓單身的原PO聽到受不了，因此求問眾人回擊方法。文章曝光後，就有網友建議用音響播大悲咒，結果釣出一名苦主回報這招下場更崩潰。

三重嬤騎電動三輪車外出　剛啟動電池就爆炸起火

三重嬤騎電動三輪車外出　剛啟動電池就爆炸起火

車上有不明包裹　他一拿「當場炸飛」慘死

車上有不明包裹　他一拿「當場炸飛」慘死

獨／台鐵接威脅！男子連寄3封信　揚言春節在「松山、南港放炸彈」

獨／台鐵接威脅！男子連寄3封信　揚言春節在「松山、南港放炸彈」

關鍵字：

炸彈包裹爆炸鄰居

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

宋逸民「很對不起維齡」妻掩面哭了！

全民領錢了！最高拿15000元

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面