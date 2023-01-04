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南投各鄉鎮市垃圾清運措施出爐　環保局籲落實分類、注意停收時間

▲南投縣各鄉鎮市春節垃圾清運措施公布。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣各鄉鎮市春節垃圾清運措施公布。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

112年新春期間南投縣各鄉鎮市垃圾清運措施出爐，縣政府環保局呼籲民眾於年終大掃除時，將垃圾分為一般垃圾、廚餘和資源回收物3類，減少垃圾量，並注意各地公所停收時間；若有大型的廢棄物或家俱，可先與所在地的公所清潔隊聯絡，清潔隊會依排定的時間前往清運。

縣府環保局指出，農曆春節期間除中寮鄉於1月22日至25日（初一至初四）、27日（初六），魚池鄉於1月22日至26日（初一至初五），仁愛鄉於1月22日至25日（初一至初四）、1月28日至29日，信義鄉於1月22日至24日（初一至初三）、26日（初五）停收垃圾外，其他公所清潔隊都在初一到初四（1月22日至25日）停收垃圾4天。

環保局長李易書表示，配合縣民年終大掃除的習慣，該局將全力協助縣民清運垃圾，讓縣民能以清新環境和歡喜心情迎接農曆新年，也提醒民眾配合各鄉鎮市公所規劃之大型傢俱清運及春節收運垃圾期程排出垃圾，讓新的一年擁有更好、更乾淨的居家環境。

各地公所清潔隊收運垃圾詳細措施如下：

南投市，巨大垃圾收集受理登記：即起至16日，免費收運：4日至18日，聯絡電話049-2233374#10；草屯鎮，巨大垃圾收集受理登記（免費收運）：即起至16日，聯絡電話049049-2567907；埔里鎮，巨大垃圾收集受理登記（免費收運）：4日至18日，絡電話049-2910242；竹山鎮，巨大垃圾收集登記時間：9日至13日，收運時間：16日上午8時，聯絡電話049-2657403。

中寮鄉，巨大垃圾收集登記時間：持續登記清運，最後登記日13日，聯絡電話049-2693500。名間鄉，巨大垃圾收集登記收運時間：12日至13日、16日至17日、19日，聯絡電話：隊長0916-004389、洪蕙心0933-534314；鹿谷鄉，巨大垃圾收集登記收運時間：每星期四清運，採事前預約至11日，清運至12日止，聯絡電話049-2755720。

集集鎮，巨大垃圾收集登記收運時間：登記至18日、收運至19日（未收完者年後再收完），聯絡電話：楊隊長0918-582160、陳先生0938-855635；水里鄉，巨大垃圾收集登記收運時間：9日至14日，聯絡電話：049-2771640；信義鄉，巨大垃圾收集登記時間：3日至13日採事先預約登記制，聯絡電話：隊長林明智0919-007364。

魚池鄉，巨大垃圾收集登記收運時間：13日至18日，聯絡電話：黃育成0913-201099、陳惠美0921-706345；國姓鄉，巨大垃圾收集登記收運時間：3日至18日，聯絡電話：049-2721002#166；仁愛鄉，巨大垃圾收集登記時間：7日、11日、18日、21日，聯絡電話：高金全0932-553123、謝碧芳0928-383832。

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