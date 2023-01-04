妻正在播新聞　攝影記者夫卻跟其他主播開房間…小三下場出爐

▲電視台女主播跟攝影搭檔跑新聞，卻發展出婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

一名電視台張姓女主播跟攝影搭檔發生親密關係，林姓女主播（攝影的妻子）知情後火大提告，但張姓女主播否認婚外情，還說會傳「想你」等訊息是溫暖的玩笑詞彙，至於對元配親口道歉，張女辯稱是因為元配有心臟病她才順勢安撫。法官認定張女跟攝影開4次房間並發生3次性關係，民事賠償金額出爐。

據了解，3人原本都在同公司服務，已婚的張姓女主播跟已婚呂姓攝影搭檔，結果傳出婚外情，後來呂姓攝影想回到過去的家庭生活，在公司對著林姓女主播下跪道歉認錯，並且交代發生關係的地點，還有曾經的曖昧對話。林女憤而對張女提告。

▲攝影想回到老婆身邊，把一切都招了，但小三主播矢口否認亂搞，還辯稱「沒有接吻，但有碰到嘴巴」。（攝影師工作示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

判決書指出，張姓女主播在轉到幕後之前，曾跟呂姓攝影搭檔跑新聞約一年多的時間，都已經結婚的兩人卻慢慢產生情愫，曾互傳訊息說，「想你」、「愛妳」等言語，但後來張女矢口否認兩人有婚外情。

張女還辯稱，是因為林女語帶威脅，稱在要讓整個火車的人都知道婚外情的事，為了安撫林女情緒，才在電話中說出「我跟妳道歉」、「我們的分際沒有拿捏好，所以我跟妳道歉」等語。

法官認為，如果張女真的沒有外遇情事，遭受質疑時理應嚴正反駁，以避免雙方遭受傷害，怎會有「先道歉後否認」的說詞，邏輯矛盾也違反常理，加上呂姓攝影證稱，有在新北、台中等地開過房間，發生3次性行為，對時間、地點均有交代，顯非憑空杜撰，因此認定張女有侵權行為，判賠林女30萬元。