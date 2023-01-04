台灣之光！北一女樂儀旗隊赴美表演　燦笑獲選《衛報》最佳照片　

▲北一女中樂儀旗隊《衛報》本日最佳照片。（圖／翻攝自衛報）

記者張方瑀／綜合報導

北一女中樂儀旗隊127名學生遠赴美國加州參加玫瑰花車大遊行，儀隊整齊劃一的步伐和精準的操槍，還有樂隊澎湃樂聲與多變隊形，除了讓當地觀眾和僑胞大聲讚嘆外，更吸引了外國媒體注意，一張北一女學生在陽光下燦笑揮手的照片，更被英國《衛報》選為本日最佳照片。

▲北一女中樂儀旗隊127名學生遠赴美國加州參加玫瑰花車大遊行。（圖／達志影像／美聯社）



北一女樂儀旗隊去年底飛往美國加州，代表台灣參加3日舉行的玫瑰花車大遊行（rose parade），127名學生頂著5度低溫展開長達2小時、9公里的步行演出，儀隊精準操槍、旗隊曼妙舞姿、樂隊澎湃樂聲和多變隊形，贏得現場觀眾讚嘆與熱烈掌聲，更是吸引了外媒的目光。

▲暌違18年，北一女樂儀旗隊再度參加美國玫瑰花車大遊行。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）



▲北一女樂儀旗隊前進美國加州迪士尼樂園。（圖／北一女提供）



《美聯社》攝影記者拍下一張北一女學生在陽光下燦笑，並向觀眾揮手致意的照片，被英國《衛報》選為本日最佳照片（Best photographs of the day），更被選為首頁大圖。

北一女不但是玫瑰花車大遊行少數的6支國際隊伍之一，也是唯一獲邀的國際學生團體。北一女樂儀旗隊4日完成加州迪士尼樂園的演出後，預計明（5日）搭機返台，並於6日清晨返抵國門，接著隨即背起書包直奔學校上課，繼續準備下周的學測和學校期末考。