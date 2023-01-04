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屏東六塊厝大排流「乳白廢水」！大批魚群死亡　環保局找到原因了

▲屏東縣政府環保局等單位在六塊厝找汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府環保局等單位在六塊厝找汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府環保局今(4)日持續追查六塊厝大排乳白色廢水污染源，在聯合縣政府工務處、水利處等單位會勘及出動16名稽查人力追查上游可能污染源後，依各項事證研判乳白色廢水應為生活污水，排除工廠有害廢水污染之可能性，死魚初步判斷因冬季溫度驟降、溶氧不足，且枯水期水位太低、水量太少，導致魚群死亡。

▲屏東縣政府環保局等單位在六塊厝找汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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▲屏東縣政府環保局等單位在六塊厝找汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

環保局今日共出動16名人力，兵分8路地毯式搜查上游可能之污染源，經查上游皆未有大型工廠，僅有3家製造生仁糖、米苔目及米棗食品等可能含乳白色廢水之小型家庭加工業，惟3廠家之廢水產生量皆不大，濃度亦不高，研判非造成死魚之主因。
▲屏東縣政府環保局等單位在六塊厝找汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府環保局等單位在六塊厝找汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另環保局也邀集工務處，水利處等單位勘查確認六塊厝大排上游並無工業廢水排入，且上游生活污水未完成截留納管，因此生活污水即為六塊厝大排之主要水源。

環保局亦現場採集六合橋及上游1公里處箱涵內水樣，水質目視尚清澈，係因大排底泥映色及光線照射而導致水深處水色加深呈現乳白色，為求慎重亦將水樣送驗，將檢測BOD、COD、重金屬等項目，並於現場裝設CCTV影像監視器及水質監測器，以即時監控水質變化。

水利處則出動人力及機具完成死魚及底泥清理。

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