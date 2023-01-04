美妝、保養品都有！瓶身「1神秘符號」超多人沒注意　重要含義曝光

▲化妝品、保養品的「開瓶後建議使用期限」（PAO）（圖／記者吳美依攝）

記者吳美依／綜合報導

不論何種類型的化妝、保養、美髮等美容用品，瓶罐上都有一個特殊符號，也就是一個打開的罐子搭配「數字+M」字樣，但似乎很容易被忽略。原來，它代表的是「開瓶後建議使用期限」（period after opening, PAO），可說是非常重要的產品標誌。

國外主婦丹妮絲（Denise）在TikTok分享自己最近習得的冷知識，她手中的洗髮精PAO符號寫著「12M」，也就是開封後建議使用期限12個月，「你發現這件事的時候幾歲了？這意味著從你開封那一天開始，使用多久之後，它就不再被認為是『好的產品』。」

▲許多美妝美髮用品都有POA符號。（圖／ETtoday資料照）



許多網友大吃一驚，紛紛坦言直到看見影片的「今天」或「這一刻」才了解符號真正意義，「每天都是學習的日子。」但也有人表示，自己知道這件事很多年了，「因為我曾和一位美容學院的女孩約會，她告訴了我這件事。」

依據大部分地區法規，許多美容保養用品都需標註有效日期，但在開封使用後，往往因為保存環境、保存方式、產品成分甚至氧化等因素，導致美容品品質快速下降變質。因此，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）2005年推出「開瓶後建議使用期限」符號，規定所有有效期限超過30個月的美容用品都必須加註。