南韓尹錫悅：若北韓再度侵犯領土　則考慮撕毀《九一九軍事協議》

▲尹錫悅去年12月27日在國務會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年12月底派出無人機騷擾南韓領空，其中一架甚至飛越首爾北部，南韓軍方一再強調雷達偵測到的是5架、北韓官媒則表示派出的是12架。對此，南韓總尹錫悅今（4）日在一場非公開會議上強硬表示，若北韓再度侵犯南韓領土，則不排除考慮撕毀《九一九軍事協議》。

根據《韓聯社》，尹錫悅4日上午在非對外公開會議中，向國家安保室、國防部、聯合參謀本部、國防科學研究所（ADD）聽取無人機戰力相關簡報內容，他認為隨著北韓頻繁試射導彈、向海上軍事緩衝區發射放射砲（多管火箭），種種行徑早已違反前朝文在寅政府時期與北韓簽署的「九一九軍事協議」，因此應該全面推動廢除。

尹錫悅表示，「北韓若再次發起軍事挑釁侵犯我國（南韓）領土，則將研擬讓《九一九軍事協議》失效。」

尹錫悅向南韓國防部長李鍾燮下達指示，「創建一支聯合無人機部隊，用來履行監控、偵查與電子戰爭等多項目的性的任務。同時在今年內建構相關體系，量產難以探測的小型無人機。全力研發匿蹤無人機，盼能在今年內開始生產。必須迅速打造無人機斬殺鍊。」

南韓總統辦公室發言人金恩慧表示，「尹錫悅總統身為全國三軍統帥，有堅守國民生命安全的義務和責任。因此，他特別向國軍要求，建構出壓倒性的應對能力，應對來自北韓的軍事挑釁與威脅。」

南韓統辦公室多名高層人士指出，「不僅派出無人機侵擾領空，事實上包括北韓試射導彈進行軍事挑釁的行為，早就違反了《九一九軍事協議》，如此不正常的日常正在持續著。為了不讓國民深感不安和恐懼，總統尹錫悅要求維持強硬的態勢應對。特別是研擬讓《九一九軍事協議》失效，是行政首領、三軍統帥為了守護國民生命安全所能下達的決定。」

現場有記者提問，早在文在寅政府時期的2018年就已創建無人機部隊。對此，該名高層表示，「據我所知，當時並未進行實質且有效的訓練。計畫新建構的無人機部隊，不僅能完成單一任務，甚至還能進行精準打擊、電子戰、甚至心理戰，履行更多樣化的任務。」

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