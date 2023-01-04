尪戰死「俄軍寡婦團」全體怒炸！喊話普丁百萬大動員　禁男人出境

▲俄羅斯63名軍人2日在俄羅斯控制的烏克蘭頓內茨克州馬基伊夫卡（Makievka）遭烏軍導彈炸死，隔天人們在俄羅斯薩馬拉（Samara）榮耀廣場舉行陣亡將士的追悼大會。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭逾10個月，西方估計俄軍戰損逾10萬人。俄羅斯境內一個寡婦愛國組織向總統普丁發出呼籲，請求他下令大規模動員數百萬名男性上戰場，並且限制徵兵令適用對象出境，以確保俄軍能在烏克蘭取勝。寡婦組織宣稱，她們的丈夫為了保護人民戰死，這些男子也應該站出來保衛祖國。

根據路透社報導，一個先前鮮為人知的俄軍士兵遺孀愛國組織在Telegram上發文，「我們請求我們的總統普丁，允許俄軍大規模動員。我們要求我們的總統、我們的最高統帥，禁止軍齡男子離開俄羅斯。」現年70歲的普丁以保護烏東說俄語的民眾為由出兵，10個多月以來他承受著必須在烏克蘭取勝的巨大壓力。

▲丈夫因參戰陣亡的寡婦們要求俄羅斯總統普丁大規模動員，贏下這場戰爭。（圖／路透）

寡婦組織在文中表示：「我們完全有權利這樣做：我們的丈夫為了保護這些人而犧牲，但如果他們都逃跑了，誰來保護我們呢？」組織的一名代表更向路透社說，所有健康的俄羅斯男性都應該被動員起來，保家衛國，因為接下來的戰爭需要完全不同等級的資源，包含人力、心理和經濟的支援，「捍衛祖國是一種責任。」

儘管克里姆林宮目前沒有對此呼籲做出回應，但這個寡婦組織的代表說，大約在2個月前，組織開始幫助戰死於烏克蘭的俄軍的遺孀，並且和克里姆林宮政府有所聯繫，「我們一直與總統政府保持聯繫，如有必要，我們會向（政府）提出請求，以獲得各式各樣的支持。」

俄國政府的立場是西方想要瓜分和摧毀俄羅斯，普丁在新年前發表電視演說也提到，保衛祖國是所有俄羅斯人的神聖職責，並承諾會在烏克蘭迎來勝利。寡婦組織宣稱，「今天世界上所有邪惡都聯合起來對抗俄羅斯，整個西方都轉而對抗我們。只能有其中一方取勝，沒有其他選擇。」