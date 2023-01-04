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英3女獄警「牢房play」找囚犯啪啪！　小褲塞胸罩、電愛嗨完下場曝

▲▼英國最大「伯溫監獄」（HMP Berwyn）3名女獄警和囚犯發生性行為等不正當關係。（圖／翻攝自推特@NWROCU、@TellMediaTime）

▲英國最大監獄有3名女獄警和囚犯發生性愛關係。（圖／翻攝自推特@TellMediaTime）

記者張寧倢／編譯

英國的最大監獄「伯溫監獄」（HMP Berwyn）傳出3名女獄警和囚犯發生性行為等不正當關係，甚至為了維持秘密戀情，幫囚犯挾帶手機、女用內褲塞在胸罩裡偷偷傳情，這3名女子如今也淪為階下囚。獄方為遏止歪風，過去18月陸續針對工作人員加強「反貪腐」培訓。

根據每日郵報報導，這座位於威爾斯雷克瑟姆市（Wrexham）造價2.5億英鎊（近新台幣92億元）、可容納2100名囚犯的全英最大監獄「伯溫監獄」，過去3年來發生多起獄警與囚犯交往的醜聞，工作人員正為此接受更多培訓。

27歲女獄警加萬（Jennifer Gavan）在2020年4月到7月間，在社交軟體Snapchat上傳自拍照給囚犯，兩人曖昧接吻，加萬還收受了150英鎊（約新台幣5500元）手機使用費的賄賂，事情被揭發後其他獄警同事竟然寫信支持加萬，法官警告矯正當局應該注意類似情況，最終在去年12月判處加萬8個月有期徒刑。

▲▼英國最大「伯溫監獄」（HMP Berwyn）3名女獄警和囚犯發生性行為等不正當關係。（圖／翻攝自推特@NWROCU、@TellMediaTime）

▲古恩和囚犯親吻照片流出，還被揭發多次和對方「電愛」。（圖／翻攝自推特@NWROCU）

同樣是27歲的女獄警古恩（Ayshea Gunn）在2019年也和需坐牢12年的「危險囚犯」發展出曖昧關係，多次和囚犯打電話「電愛」，宿舍中藏有多張兩人擁吻照片，還有在牢房內用手機拍下的親密合照，另外她還曾經把自己的內褲藏在胸罩裡帶給情人，同年古恩被法庭判刑1年。

26歲的華森（Emily Watson）也在2019年4月被判入獄1年。她在伯溫監獄中對一名囚犯進行性行為，據法庭紀錄，華森曾經三度單獨留在這名囚犯的牢房裡，其中兩次是她對男囚犯做出性方面的舉動，另一次則確實發生性交。因為她在牢房待了很長一段時間，其他工作人員很快就產生疑心，才因此被揭發。

報導指出，監獄的工作人員每10年接受一次審查，監獄管理局正在試辦針對「高風險」監獄官職進行社交媒體方面的查驗。管理局表示，絕大多數工作人員都很勤奮、敬業，當局會毫不猶豫嚴懲違反規範的人，「過去18個月裡，伯溫監獄的500多名職員接受了預防貪腐的培訓，並強化安全措施，防止違禁品走私。」

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