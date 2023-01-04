白宮：美國承諾南韓　共同應對北韓核武威脅

▲拜登與尹錫悅就北韓核武威脅議題進行討論。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前南韓總統尹錫悅透露，南韓正與美方商議核武演習。針對記者提問，美國總統拜登旋即以「不是」（No）一口回絕，引起外界質疑美、韓元首是否不同調；之後，兩國政府解釋，因為南韓並非核武擁有國，因此雙方討論的並不是核武戰力共同演習（Joint Exercise）。美國再次強調，兩國將共同致力應對北韓（朝鮮）核武威脅。

根據《韓聯社》，美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）於當地時間3日在簡報會議強調，美韓兩國會共同攜手致力於應付北韓核武威脅，當現場有記者針對拜登前一天的具體態度提問時，她再度表達美國既定立場，「我想清楚表示，我們與韓方討論的並非核武共同演習，因為南韓並不是核武擁有國。」

尚皮耶表示，「但是總統拜登與南韓總統尹錫悅（曾經於去年11月）在柬埔寨會晤，兩人分別向他們的執政團隊下達指令，要求針對北韓使用核武等多個情況在內，制定協調且具效率性的應對計畫，這就是團隊正在做的事，也是尹錫悅總統在昨天（媒體受訪時）所提及的。」

尚皮耶再度強調，「美國一方面會動員所有防禦手段向南韓提供擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）能力，一方面將完全專注於與南韓之間的同盟關係。」

▲拜登2日結束度假行程返回白宮，他走下海軍陸戰隊一號後接受現場記者提問。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也在報告中表示，「我們向包括南韓在內的盟友承諾，將提供美國所有防禦資產作為擴張遏制能力。（拜登與尹錫悅）兩人在柬埔寨會談時已針對上述事項進行討論。兩人下達指令，要求針對北韓使用核武等多個情況在內，制定協調且具效率性的應對計畫。」

針對美、韓雙方是否不同調的提問，普萊斯要求現場記者應該就此議題詢問南韓。他表示，在擴張遏制的議題上，美韓兩國態度是一致的，「美國向南韓、日本提出的協防承諾，是雙邊、甚至是三方對話內容的核心。」

普萊斯同時呼籲北韓，應放棄以核武作為對立手段、同時坐上談判桌，「我們（美國）雖然為了達成韓半島（朝鮮半島）無核化的目標做好進行建設性談話的準備，但北韓反覆拒絕對話。若北韓不改變態度，則我們將會持續施壓。」

美國拜登政府高層人士於當地時間2日補充，美國與南韓為了致力於強化應對北韓核武威脅，目前正研擬推動進行模擬訓練等相關方案，包括兩國共同進行桌上兵推演習（table-top exercise, TTX），而這正與尹錫悅「美國將與南韓擴大共同計畫、情報共享、軍演」的說法互為一致。

▲金正恩強化針對南韓的核武威脅力道。（圖／路透）

根據《路透社》，北韓最高領導人金正恩在會議談話時，將南韓定義為「無庸置疑的敵人」，承諾倍數生產核彈頭，去年12月底更大膽向南韓派出無人機，儘管美韓兩國今年重啟遏制擴張的協商，但南韓專家卻認為美國的反制措施力道不足，且承諾不明確，根本無法有效壓制北韓。

南韓峨山政策研究院研究員高明賢（고명현，音譯）表示，「美國的反制措施未能跟上北韓不斷推進的核武計畫。」

慶南大學教授、南韓北韓問題專家金東燁（김동엽，音譯）表示，「拜登的評論表明，考慮到核行動的敏感性與安全問題，美國不願分享核行動。拜登是唯一有權授權使用美國核武的人。考慮到有越多聲音要求戰術核武，華府可以嘗試做出保證，並在我們需要的時候提供更多的核資產，但他們不太可能完全實現尹錫悅總統所推動更大的遏制擴張。」

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