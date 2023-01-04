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俄軍再損500兵力！烏克蘭突襲南部戰線　美援海馬斯火箭立功

▲▼烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特發文證實海馬斯（HIMARS）多管火箭已經送達。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

▲烏軍利用美國供應的高機動性多管火箭系統（HIMARS）瞄準俄軍據點。（圖／翻攝自twitter）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯東部軍隊在跨年夜遭烏軍襲擊，造成400名士兵陣亡，而烏克蘭3日更稱，他們同時對南部赫爾松（Kherson）發動攻擊，至少有500名俄軍傷亡，創下開戰以來戰損人數新高。

根據CNN報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部（The General Staff of the Armed Forces of Ukraine）表示，他們在2022年12月31日對赫爾松地區丘拉基夫卡（Chulakivka）的俄軍裝備據點發動突擊，造成至少500名俄軍傷亡。

烏克蘭南部武裝部隊發言人那塔利亞（Natalia Humeniuk）指出，「這是我們在前線取得的成就之一，而且還會有更多，因為我們已確認敵人的位置。」Telegram戰爭部落客「Operation Z」則發文指出，烏軍是利用美國供應的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬斯）瞄準俄軍據點。

除了南部據點外，烏軍跨年夜也同時對東部戰線發動攻擊，俄軍頓內茨克州馬克耶夫卡市（Makiivka）的臨時營區有400名士兵陣亡；俄國國防部4日凌晨1時也證實，陣亡人數由63上修至89，成為入侵以來死傷最慘重的單次遇襲事件。

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