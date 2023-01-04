男意外發現睡過兒子新女友「還多了1歲孩」　崩潰：可能是我的種

▲男意外發現兒子交往的對象，以前也曾和他交往過。（圖／示意圖／取自免費圖庫StockSnap）

記者李振慧／綜合報導

國外一名45歲男子在網路上表示，他近來和28歲兒子新女友見面，意外發現自己曾和對方交往過，而且對方還多了一名1歲多兒子，算一算時間很有可能是他的小孩，讓他十分崩潰，只好上網求助。

這名男網友在國外論壇Reddit上表示，他意外發現兒子新交往的35歲女友，2年前也曾與他交往過，「我絕對沒有背著兒子和她搞外遇，兒子和對方約交往4個月，我和對方則是2年前，後來因為我失業，彼此才漸漸斷了聯繫」。

男網友表示，他發現前女友突然多了一名1歲多的小孩，「女友只告訴我兒子，她獨自撫養這名小孩，生父沒有幫忙，然後便沒有透露其他細節，我懷疑這個孩子很有可能是我的」。

男網友最後決定和兒子坦白真相，沒想到兒子反應意外淡定，「我原本以為他會很激動，可是他沒有，兒子後來一整天都沒有和我說話，只發了簡訊告訴我，他需要時間自己冷靜一下」，後來他也和前女友聯絡，希望能有機會帶孩子去做親子鑑定。

男子的離奇故事在網路上引發討論，許多網友回覆，「這個情況也太可怕了，但我覺得你後來的做法很正確」、「一定要告訴兒子啊，不然一個不小心他可能會撫養自己的兄弟」、「我應該永遠都無法接受自己女友曾和父親在一起過」。

▼男子懷疑，前女友獨自撫養的孩子可能是他的。（圖／示意圖／達志影像）



