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陸客每4人就有1陽！他入境南韓確診「竟從旅館落跑」　警方急尋人

▲▼ 南韓要求中國入境旅客落地PCR。（圖／達志影像）

▲ 自中國搭機飛抵南韓的外籍旅客須接受PCR篩檢。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

中國放棄清零後疫情升溫，南韓2日起要求中國入境旅客實施落地PCR，3日上路第2天陽性率高達26%，相當於每4人就有1人確診，須強制送往防疫旅館隔離7天，卻有一名40多歲中國旅客，驗出陽性後拒絕隔離，直接逃離旅館，警方已經出動尋人。

綜合《韓聯社》、JTBC等報導，仁川警察廳指出，一名41歲中國男子3日自中國搭機飛往南韓，自仁川機場第一航廈入境，PCR檢測呈陽性，搭乘確診者專用小巴抵達防疫旅館，正等待分配房間時，晚間約10時7分突然從車上逃跑。

警方調閱附近監視器，發現這名男子4日凌晨曾出現在旅館約300公尺外的大型賣場，但此後動線不明，目前正持續追查他的下落，預計依違反傳染病預防暨管理相關法律嫌疑向疾病管理廳檢舉，並著手進行搜索。

警方相關人士說明，目前是在疾病管理廳要求下追蹤該名男子，不算正式搜查，欲追查行蹤需要深入搜查，但警方尚未取得當事人相關資訊，就連他是否確診都不清楚，預計待疾病管理廳受理檢舉後才能正式展開搜索。

另一方面，根據南韓疾病管理廳，3日自中國搭機飛抵仁川機場的1137名旅客中有73人確診。持90天內短期停留簽證的281名外籍無症狀者落地後在機場檢測中心接受PCR篩檢，其中73人呈陽性，陽性率26%，較2日的20%有所提升，每4人就有1人確診。

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