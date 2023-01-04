侵烏以來最慘！俄軍跨年夜遇襲增至89死　官兵違規用手機被鎖定

▲俄軍在馬克耶夫卡市（Makiivka）遇襲地點調查。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄軍位於烏克蘭頓內茨克州馬克耶夫卡市（Makiivka）的臨時營區跨年夜遇襲，俄國國防部4日凌晨1時證實，陣亡人數由63上修至89，成為入侵以來死傷最慘重的單次遇襲事件。雖然當局已經發起調查，但主要原因顯然是軍人大規模違規使用手機，「這個因素讓敵人追蹤並確認士兵位置的座標，以利進行導彈攻擊」。

塔斯社及路透社報導，俄軍中將謝夫留科夫（Sergey Sevryukov）表示，儘管他們盡其所能立刻拯救傷兵，但「遺憾的是，在清理鋼筋結構殘骸的過程中，我們戰友的死亡人數增加至89人。」他也承諾向殉職及受傷士兵家屬提供所有支持與協助。

▲馬克耶夫卡市遇襲，成為俄軍侵烏以來單次傷亡最慘重的事件。（圖／達志影像／美聯社）



與此同時，部分俄國評論人士日益憤怒，直言不諱地批評軍方前線行動不夠用心。另一些俄羅斯國族主義者及親俄地方官員甚至宣稱遇襲死亡人數多達上百，但被認為誇大事實。俄國社群媒體上也燃起怒火，不過大多直接針對軍事指揮官，而非俄羅斯總統普丁。

烏軍沒有透露太多細節，僅表示針對馬克耶夫卡市附近的空襲導致俄軍設備損失，可能還有人員傷亡。烏克蘭總統澤倫斯基3日演說時也未提及本次攻擊，「我們毫不懷疑，俄羅斯目前的主宰者將投入他們所剩餘的一切，以及他們所能找來的所有人，試圖扭轉戰局，至少延緩戰敗…我們正在為此準備。恐怖份子必須失敗，他們任何新攻勢的嘗試都必須失敗。」