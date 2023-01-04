　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

百年首見！美眾院新議長選不出來　麥卡錫遭共和黨內鬨杯葛

▲▼美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫，在新議長投票中連3輪遭黨內極右翼杯葛。（圖／達志影像／美聯社）

▲眾院共和黨領袖麥卡錫，在新議長投票中連續遭黨內極右翼杯葛。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電

第118屆美國國會今天開議，共和黨睽違4年後重掌眾議院，卻因黨內極右翼杯葛，共和黨領袖麥卡錫連續在兩輪議長投票失利。這是一世紀以來，眾議院首次未能在首輪投票產出議長。

第118屆美國國會今天中午開議，眾議院卻因議長選舉陷入膠著遲遲未能開始運作。

目前共和黨內議長人選呼聲最高的麥卡錫（Kevin McCarthy）因黨內極右翼勢力跑票杯葛，連續兩輪投票都僅獲得203票，離當選門檻218票還有15票距離。

首輪投票，共和黨極右翼勢力提名前「眾院自由黨團」（House Freedom Caucus）主席畢格斯（Andy Biggs）挑戰麥卡錫，民主黨則提名首位眾院民主黨非裔領袖、紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）角逐議長寶座。

在19位共和黨員「跑票」情況下，麥卡錫僅拿到203票，畢格斯得到10票，2018年曾與麥卡錫競爭共和黨領袖、來自俄亥俄州的保守派眾議員喬丹（Jim Jordan）則獲得6票，另有3票投給其他黨內成員。

相較之下，傑福瑞斯獲得全數212位民主黨議員團結支持，更加凸顯共和黨內鬥分裂問題。

這是自1923年以來，眾議院首次未能在首輪投票產出議長人選；當年眾議院表決9次才讓時任共和黨籍眾院議長吉勒特（Frederick Gillett）連任。

第2輪投票，共和黨極右翼改提名喬丹角逐議長，喬丹本人雖在表決前呼籲黨員票投麥卡錫，麥卡錫仍只拿到203票，喬丹獲得19票；民主黨部分再次票票入匭，212票都投給傑福瑞斯。

過去眾議院議長選舉多為形式投票，選前人選多已底定。但這屆國會共和黨眾院占222席，僅多民主黨10席，麥卡錫只有失去黨內4票的空間，讓共和黨內極右翼勢力更有籌碼與麥卡錫談判。

麥卡錫近日雖做出一系列讓步，包括同意未來5名議員就能提出「罷黜議長」（vacate the chair）動議，但極右翼仍不買單，要求恢復1位議員即能提動議的規定。這項規定過去多次被拿來要脅議長，民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）2019年拿下議長寶座後修改規定，僅黨團領袖才能提出罷黜議長動議。

麥卡錫今天上午與共和黨員舉行閉門會議，試圖在議長選舉前做最後努力，但仍未有重大進展。他會後受訪批評黨內部分成員只顧自己位置，不顧國家，並放話自己是眾院發言最長紀錄保持人，「我不在意也創下最多次議長表決紀錄」。

根據華盛頓郵報（The Washington Post），眾議院1856年曾花費近2個月、133次表決才選出議長，是截至目前耗時最長的議長選舉。

ET快訊
中科院出包！　雄三飛彈、警監系統機敏數據洩中國
快訊／「鷹眼」輾腿爆血首發聲！　臉腫變形躺病床
TOYOTA新一代休旅！　實車首次現身
IG網紅女大生「荒淫裸拍」讓人夫吻鮑　正宮氣炸竟免賠
宋逸民月收「7位數奉獻金」後卻踢人！　前教友怒：當國稅局都基
快訊／台南市正副議長涉賄選　邱莉莉50萬交保、郭再欽聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1年蒸發1兆美元！蘋果市值跌破2兆　投資人更憂心

百年首見！美眾院新議長選不出來　麥卡錫遭共和黨內鬨杯葛

FTX創辦人全盤否認詐欺！恐面臨115年刑期　庭審日期曝

升息、經濟衰退疑慮　美股開高收低

「人肉砲彈」影片曝！機車竊賊高速自摔　射向一桌3男

影片曝！小孩手戳進眼窩　媽慘叫眼球「爆」出來

本篤十六世逝世　路透：教宗方濟各若請辭難度降低

白宮：美國與南韓計畫應對北韓核武攻擊

路透：拜登和岸田文雄13日將在華盛頓會面

27歲和尚拿刀「自斷陰莖」！血濺滿地還狂笑　超毛畫面嚇壞醫護

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

桃園槍殺畫面曝光！　黑道大哥遭轟6槍倒地慘死

遇鸚鵡停手機喊好可愛　下秒拆螢幕她驚：破了

蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣開支還稅於民

1年蒸發1兆美元！蘋果市值跌破2兆　投資人更憂心

百年首見！美眾院新議長選不出來　麥卡錫遭共和黨內鬨杯葛

FTX創辦人全盤否認詐欺！恐面臨115年刑期　庭審日期曝

升息、經濟衰退疑慮　美股開高收低

「人肉砲彈」影片曝！機車竊賊高速自摔　射向一桌3男

影片曝！小孩手戳進眼窩　媽慘叫眼球「爆」出來

本篤十六世逝世　路透：教宗方濟各若請辭難度降低

白宮：美國與南韓計畫應對北韓核武攻擊

路透：拜登和岸田文雄13日將在華盛頓會面

27歲和尚拿刀「自斷陰莖」！血濺滿地還狂笑　超毛畫面嚇壞醫護

快訊／國3寶山段「5車追撞起火」　全線封閉回堵4公里

經典賽墨西哥隊長出爐　道奇王牌參戰！教頭：他第一個舉手

8歲童新冠併腦炎亡！醫列4原因：有點擔憂　「過去不常發生」

孝孫探望住院嬤「車輛故障」　里港警伸援手化解窘境

這顆甜點超像「真草莓」　伊通街複合式餐廳3款草莓甜點1／5上市

幕後／黨內憂趙少康「烽火戲朱侯」　親痛仇快讓藍重返執政添變數

學測地理3大考題趨勢　跨科整合常出現「熟悉重疊性高的單元」

機捷A10站宜居潛力股！森光有氧好日子盡在「佳陞豐景」

國門特區十大優勢　好上加好完美生活

無照酒駕拒繳9萬罰緩　彰化分署出招「查封透天厝」家人秒繳清

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

國際熱門新聞

生活費只有700元！他啃顧客剩骨果腹

跨年煙火「射在她衣服上」　2寶媽被炸死

和尚拿刀自斷陰莖！血濺滿地還狂笑

瑞士外交部示警台灣交通「具攻擊性」

小孩手戳眼窩　媽眼球「爆」出來影片曝

古埃及文物遭走私　美歸還2700年歷史石棺蓋

百年首見！美眾院新議長難產　麥卡錫遭自己人杯葛

本篤十六世逝世　路透：教宗方濟各若請辭難度降低

機車賊自摔變「人肉砲彈」影片曝　射向一桌3男

俄入侵近一年　烏軍稱已收復40%失土

日本最節省女孩一餐花台幣16元　15年買3棟房

白宮：美與南韓計畫應對北韓核武攻擊

升息、經濟衰退疑慮　美股開高收低

跨年夜摩天輪爆炸　62遊客受困121m高空

更多熱門

相關新聞

FTX創辦人否認詐欺！　庭審日期曝

FTX創辦人否認詐欺！　庭審日期曝

FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried）3日到曼哈頓聯邦法院，否認詐欺FTX投資者與掠奪存款。負責審理佛瑞德案件的法官卡普蘭（Lewis A. Kaplan）將審判日期定為10月2日，但也說有可能提前或延後1至2天審判，若所有指控罪名成立，佛瑞德最高將面臨115年刑期。

白宮：美與南韓計畫應對北韓核武攻擊

白宮：美與南韓計畫應對北韓核武攻擊

路透：拜登和岸田文雄13日將在華盛頓會面

路透：拜登和岸田文雄13日將在華盛頓會面

古埃及文物遭走私　美歸還2700年歷史石棺蓋

古埃及文物遭走私　美歸還2700年歷史石棺蓋

美股2023「首次交易日」道瓊開高

美股2023「首次交易日」道瓊開高

關鍵字：

共和黨眾議院美國北美要聞Kevin McCarthy

讀者迴響

熱門新聞

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

1800億還稅於民藏後患！學者示警「治標不治本」

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

1800億「每人領不到1萬」！　學者喊：要排富

國中女走斑馬線遭輾！嬤見卡車底崩潰

貨車找嘸車位　2男搬走黃牌重機停進去

好市多驚見「2699元清心制服」　他傻眼：要賣多久

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面