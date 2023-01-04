FTX創辦人全盤否認詐欺！恐面臨115年刑期　庭審日期曝





▲佛瑞德否認所有指控。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried）3日到曼哈頓聯邦法院，否認詐欺FTX投資者與掠奪存款。負責審理佛瑞德案件的法官卡普蘭（Lewis A. Kaplan）將審判日期定為10月2日，但也說有可能提前或延後1至2天審判，若所有指控罪名成立，佛瑞德最高將面臨115年刑期。

綜合外電報導，年僅30歲的佛瑞德被控非法轉移FTX客戶大量資金，用於購買大量房地產，以及用於政治獻金、在旗下避險基金「阿拉美達研究」（Alameda Research）進行高風險交易。對此，他3日出庭時否認有罪，他的律師柯恩（Mark Cohen）代為宣布，「他否認所有指控」。

佛瑞德否認指控後，卡普蘭和律師與檢方討論相關審判程序。卡普蘭設定4月份讓辯方律師提出質疑指控有效性的證據，並讓檢方進行回應，議案定於5月18日舉行。

助理檢察官賽遜（Danielle Sassoon）估計審判過程可能需要一個月的時間，政府會盡快將數十萬份證據移交給辯方律師。此外，她先前指出，佛瑞德已把部分資金轉移至外國監管機構，因為佛瑞德認為外國會比美國更寬容。卡普蘭據此裁定禁止佛瑞德取得或轉移任何FTX的加密貨幣及資產。

柯恩堅持佛瑞德個人並沒有經手任何資產，而且任何轉出至外國監管機構的資產，都是在巴哈馬當局的要求下進行。

卡普蘭將審判日期定為10月2日，最快可能9月底進行。外媒估計辯方會在未來10個月內改變抗辯理由，這在官司期間經常發生，但若佛瑞德最終全數指控都被定罪，最高將面臨115年刑期。