升息、經濟衰退疑慮　美股開高收低

▲美股今天開高收低。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約3日綜合外電報導
由於國際貨幣基金（IMF）警告經濟恐趨衰退，以及市場預期聯邦準備理事會將持續升息，美股今天開高收低，2023年第一個交易日就表現弱勢。
道瓊工業指數微跌10.88點或0.03%，收33136.37點。
標準普爾指數下挫15.36點或0.40%，收3824.14點。
那斯達克指數下跌79.50點或0.76%，收10386.98點。
費城半導體指數重挫31.122點或1.23%，收2500.991點。
▲美股今天開高收低。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約3日綜合外電報導
由於國際貨幣基金（IMF）警告經濟恐趨衰退，以及市場預期聯邦準備理事會將持續升息，美股今天開高收低，2023年第一個交易日就表現弱勢。
道瓊工業指數微跌10.88點或0.03%，收33136.37點。
標準普爾指數下挫15.36點或0.40%，收3824.14點。
那斯達克指數下跌79.50點或0.76%，收10386.98點。
費城半導體指數重挫31.122點或1.23%，收2500.991點。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響