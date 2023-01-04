影片曝！小孩手戳進眼窩　媽慘叫眼球「爆」出來

記者張靖榕／綜合報導

美國知名論壇日前流傳一段影片，一名媽媽正在自拍被小孩捏臉，有些面帶無奈，結果下一秒卻遭小孩戳進眼窩，導致整顆眼球凸出來，網友看到嚇壞，「我的老天爺啊」、「這小孩是浩克吧」！

▲媽媽眼窩一擠，整顆眼球爆出來。（圖／翻攝Reddit）

Reddit論壇1日流傳的影片中，一名媽媽以自拍視角拍下小孩玩弄她臉部的影片，原本小孩只是用力掐兩邊臉頰和捏嘴唇，沒想到下秒左手指突然戳進她的右眼窩，她驚叫一聲，眼球「爆」直接出來。

網友留言，「我以為孩子最後會吐在她臉上，結果這也太意想不到了吧」、「嚇死我」、「正在吃東西，嚇到嗆到」、「這是什麼大力浩克怪孩子」、「那小孩是大力水手「普派」（pop-eye）」！

事實上這部影片並非今年拍攝，去年8月也曾有網友在Reddit上分享。不少人也知道眼球可以如此凸出的實際上大有人在，推測媽媽可能本身就具有這種特殊體質，屬於不會有危險的正常範圍內。

巴西聖保羅男子梅斯奎塔（Sidney de Carvalho Mesquita）去年10月，就因為測得眼球能凸出眼窩1.82公分，創下了金氏世界紀錄，打破上一位紀錄保持人古德曼（Kim Goodman）凸出1.19公分的紀錄。