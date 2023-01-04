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白宮：美國與南韓計畫應對北韓核武攻擊

▲▼先前尹錫悅曾數度表示，願與QUAD展開緊密合作；不過美國高層卻透露，目前未考慮讓南韓加入。（圖／路透社）

▲美韓正視北韓核武威脅。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

白宮今天表示，美國和南韓計畫，一旦北韓動用核武，將採取「有效協同」應對行動。

法新社報導，白宮國家安全會議發言人說，南韓總統尹錫悅和美國總統拜登已「交付他們的團隊一項任務，為各種作戰想定提出有效協同應對的計畫，包括北韓動用核武」。

尹錫悅先前透露正與美方商議參與核武計畫、軍演，美國總統拜登之後卻否認。南韓總統辦公室今天表示，因為記者提問用的是針對擁核國之間的用語，讓拜登「不得不否認」，重申雙方的確有相關討論。

南韓「朝鮮日報」今天刊出尹錫悅專訪，指出美國至今是以「核保護傘」、「擴張遏制力」等方式協助南韓因應北韓威脅，也就是由美國視狀況決定如何協防，但尹錫悅表示，「現在這已不足以讓我國人民接受」。

尹錫悅說，為達到更有效率擴張遏制能力，南韓政府正與美方商議就核武共同計畫、軍演，「雖然核武所有權屬於美方，但相關計畫與情報共享，演習與訓練也必須一起進行」。

美方據稱對此保持「相當正面」立場，最快可能落實的時間受到各界關注。南韓聯合新聞通訊社報導，核戰力共同規劃與聯合軍演也包含在去年11月進行的韓美安保會議（SCM）內容，也就是未來美國的核武政策、戰略及作戰規劃等相關內容，將反映南韓政府的意見。

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