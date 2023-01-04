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路透：拜登和岸田文雄13日將在華盛頓會面

▲▼日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行美日高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登和岸田文雄即將會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

一名參與準備工作的人士今天告訴路透社，美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相岸田文雄預料13日就會在華盛頓會面。這將是岸田上任以來首度在白宮出席美日領袖會談。

美日正面對日益強大的中國，而北韓一再試射飛彈，北韓領袖金正恩指示在新年度倍增核彈持有量，也令美國在東亞地區的盟邦憂心不已。

日本讀賣新聞上週也引述日本政府人士的話報導，日本與美國政府正協調1月13日在華府舉行岸田文雄與拜登的領袖會談，岸田在會談上將向拜登說明日本政府修訂「國家安全保障戰略」等3份文件的內容，及日本決定將大幅增加防衛經費等，希望有助深化日美同盟。

日本政府上月宣布2023年度預算案，國防經費將提高1/4以上，包括以16億美元購買美國製戰斧巡弋飛彈。這是日本自二戰以來最大規模擴軍計畫的一部分，將使日本在俄烏戰爭引發的區域緊張局勢下，得以提高軍費來嚇阻區域對手中國和北韓。

白宮不願評論其尚未宣布的會談計畫，日本駐華府大使館也拒絕證實會談日期。

岸田與拜登曾在去年11月13日出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會時舉行場邊會談，兩人當時討論烏克蘭衝突、北韓接連試射飛彈，及南海和東海的緊張局勢，並在地緣政治緊張升高之際，同意強化美日同盟關係。

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