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27歲和尚拿刀「自斷陰莖」！血濺滿地還狂笑　超毛畫面嚇壞醫護

欲練神功必先自宮，他真的做到了！斷莖爆血還笑到讓人發毛...（翻自臉書）

文／鏡週刊

泰泰國北碧府近日發生一起事件，引發網友關注，一名年約27歲的年輕和尚，在1月1日元日這天的晚上，竟然實踐「欲練神功、必先自宮」，他手起刀落，自斬生殖器並當場濺血。但更令人感到詭異的是，這名和尚不僅沒有表現出任何痛苦，反而笑到讓人心裡發毛！

據泰國《Sanook》報導，當地一個急救組織分享這段故事，表示在1日晚間10點多接獲報案，隨即出動人員急救。急救人員指出，傷者是一名27歲寺廟和尚，他在當天晚間於寺裡拿出菜刀和剪刀，開始自宮，血濺滿地。急救人員先初步為他處理，隨後送醫治療，但讓急救人員印象深刻的是，這名和尚在自宮過程中，沒有表現出讓何痛苦的感覺，反而在現場笑得很開心。

這名年輕和尚自宮，還在現場笑得開心，讓急救人員都感到詭異。（翻自臉書）

據寺內其他人員透露，這名年輕和尚約在去年年底來到該間寺廟，住了10來天，但從3天前開始出現精神不穩定的狀態，沒想到就在1日晚間自斬生殖器。雖然這名和尚沒有任何精神病史與服藥的紀錄，但警方初步推測，這名和尚可能有精神方面疾病，才會出現自殘與詭異行為。目前這名和尚已送醫治療，並接受身心全面醫療。


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