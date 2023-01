古埃及文物遭走私　美國歸還2700年歷史「綠色石棺蓋」

▲埃及2日宣布追回一個可追溯至近2700年前的石棺蓋,這是從美國手中收回的17件文物之一。圖為文物歸還記者會現場。(圖/取自twitter.com/MfaEgypt)

文/中央社

埃及2日宣布追回一個可追溯至近2700年前的石棺蓋,當局表示,這個石棺蓋遭走私出境後,在美國一間博物館展出。

法新社和美國有線電視新聞網(CNN)報導,埃及外交部長蘇克里(Sameh Shoukry)在電視轉播的記者會中,宣布尋回這件被稱為「綠色石棺」(Green Sarcophagus)的文物。

▲休士頓自然史博物館(Houston Museum of Natural Sciences)展出的「綠色石棺」(Green Sarcophagus)歸還給埃及。(圖/達志影像/美聯社)



他說,這個石棺蓋曾被悄悄走私出境,此次尋回是「保護埃及遺產」努力的一環。

埃及旅遊及文物部長伊薩(Ahmed Issa)在記者會上說,這個石棺蓋長近3公尺、寬90公分,是最近從美國手中收回的17件文物之一。

據官方媒體報導,這個石棺蓋在開羅以南的阿布西爾(Abusir)大型墓地遭洗劫後,2008年運往美國,最終在2013年運往休士頓自然科學博物館(Houston Museum of Natural Science)。

伊薩補充說,這是埃及與美國當局合作及歷時兩年的調查成果。

過去10年,埃及收回了大約2萬9000件遭人以非法手段運至國外的古物。

伊薩說,埃及2022年從美國、紐西蘭、法國和其他國家收中收回110多件文物。

In light of Egypt’s commitment to return its smuggled antiquities, MFA hosted a ceremony today on the occasion of handing over the "green sarcophagus" to @TourismandAntiq. Our sincere thanks to USA authorities for their cooperation in returning this precious piece @USEmbassyCairo pic.twitter.com/cULX20yXHW