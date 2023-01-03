瑞士外交部示警台灣交通「具攻擊性」　蘇黎世5歲童車禍震驚全國

▲瑞士蘇黎世發生5歲男童遭撞死的死亡車禍，就引發全國眾多討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

瑞士蘇黎世在2022年聖誕節前夕，發生一起5歲男童在斑馬線上過馬路，遭汽車衝撞身亡的事件，並在瑞士引發廣泛的討論。專門討論瑞士相關訊息的台灣粉絲專頁「美麗國度的背後：你不知道的瑞士」，就分享了這則新聞，並且透露瑞士外交部還示警台灣的交通「具攻擊性」。

「美麗國度的背後：你不知道的瑞士」在臉書發文指出，車禍發生在車水馬龍的蘇黎世市區五區，是一條非常長的斑馬線，男童的父母已在2018年跟學校及當地政府反映過，這條上學路線很危險。

這場悲劇引起許多家長的關注，政治人物也開始喊出口號：到底這個社會想要給孩童什麼樣的成長環境？是可以自由走路上下學的安心路線？還是要採取美式的大公路主義？也有人提出行人只能走地下道，但這不符合蘇黎世市政府的城市規畫目標。

也有行人路權專家指出，因為我們的交通太繁忙，才造成兒童的風險。瑞士憲法規定，兒童「合理上學的方式」應該受到保障。

但每年約有1至2名兒童因交通意外死亡，尤其是5到9歲的孩子，因為他們容易分心，無法評估適當距離。幼兒如何獨立上學，在瑞士交通狀況有城鄉差距。

▲瑞士外交部示警，「台灣的交通具攻擊性」。（圖／翻攝自瑞士外交部官網）



「美麗國度的背後：你不知道的瑞士」還引述了「瑞士聯邦外交部EDA官網」對於台灣的旅遊示警，「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為」。