駱駝尿竟含神奇功效？民眾瘋搶大缺貨　無良商噁用「人尿」冒充

▲部分阿拉伯國家民眾相信，駱駝尿除了能治百病，還能防止掉髮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

部分阿拉伯國家的民眾相信駱駝尿功效奇特，不僅能醫百病，而且只要將尿液噴灑在頭髮上，就能防止掉髮。更令人驚訝的是，這種「神奇尿液」一度在阿拉伯國家賣到大缺貨，甚至有無良商家偷偷將自己的尿充當駱駝尿賣給客人。

經常在網上分享國外趣事與空姐秘辛的網紅邦妮，最近在粉專「邦妮寫日記」描述她在沙烏地阿拉伯受到的文化衝擊。她與一名從蘇丹移民到沙烏地阿拉伯的女生聊天時，對方告訴她「阿拉伯世界前陣子出現了很神奇的商品」，而這個特產正是駱駝尿。

據這名蘇丹女子表示，不少阿拉伯人相信，將駱駝尿噴灑在頭上可以防止掉髮，一時間帶起搶購風潮，導致駱駝尿大缺貨。一開始邦妮還不相信，質疑對方「駱駝尿也太臭了吧」、「躺在枕頭上怎麼辦」，沒想到蘇丹女生居然說出了更讓她感到驚奇的事。

由於真的駱駝尿都被一搶而空，於是賣得最好的商家就將自己的尿液裝在了瓶子裡，然後再謊稱是駱駝尿賣給顧客，但老闆自己尿在瓶子裡的行為被人看到後，就被當地衞生局抓了起來，也讓駱駝尿的神話破滅。

Saudi authorities close down shop selling traditional camel urine drinks… after discovering the owner had been filling the bottles with his own bodily waste. pic.twitter.com/N0306xDEJi — Olusegun Iselaiye (@iotama22) November 1, 2019

事實上，英媒《每日郵報》此前也曾報導過相關事蹟。當時，衛生調查人員突然襲擊了紅海沿岸城市Al Qunfudhah一個廠商，發現商家居然將自己的人尿，充作駱駝尿賣給顧客，於是當場沒收了店內的70瓶可疑尿液，並勒令店家立即關閉。

報導稱，阿拉伯國家將駱駝尿與奶混合飲用的做法可以追溯到數個世紀以前，這是因為古蘭經中寫明，先知穆罕默德曾建議水土不服的旅人喝駱駝奶和尿，因此才讓這個習慣在當地流傳開來。不過，隨著中東呼吸綜合症（MERS）的爆發，世界衛生組織（WHO）已警告人們不要再飲用生駱駝奶或尿。