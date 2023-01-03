　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

元月購車優惠出爐！買車祭限時凍漲價、還有機會抽OMEGA名牌錶

▲2023年1月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲元月購車也很大方，1月入主福特Focus ST-Line Lommel X，Kuga ST-Line X還有機會抽名牌手錶。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

新的一年開啟，在元月適逢農曆春節、上班日較少的情況下，各品牌也積極加碼購車優惠，除了有限時優惠價、調理機、加贈車險外，甚至還有機會抽中價值20萬元的OMEGA名牌手錶，想換購新車的買家不妨參考。

Ford
福特六和即日起至1月底止，入主Focus ST-Line Lommel X或Kuga ST-Line X 即可具備「OMEGA Speedmaster 登月錶」抽獎資格（價值 $ 237,000）。另外，新車「限時3萬開回家」優惠專案延續，只要首付3萬元，即可以首年月付5,888元的方式入主Focus與Focus Active，再加贈乙式車險。Ford舊車主換購New Ford Focus及Focus Active，再享5年原廠保固專屬優惠。

TOYOTA
TOYOTA和泰連續21年蟬聯車市銷售第1，1月份也延續「TOYOTA 酷炫豪禮」優惠，入主Corolla Cross、Corolla ALTIS就送Vitamix全營養魔法調理機（市價21,800元），再加碼60萬0利率、5年延長保固等好禮。

▲2023年1月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲2023年1月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲連續21年蟬聯車市銷售冠軍的TOYOTA，1月入主Corolla Cross、Corolla ALTIS就送Vitamix全營養魔法調理機（市價21,800元）。

Lexus
Lexus總代理和泰汽車12月也針對旗下車系（排除LM／NX／RX車系）推出100萬40期0利率優惠。

Mitsubishi
中華三菱1月推出「菱利大心保固專案」，元月購買菱利（A180／A190／A210）即享5年或15萬公里保固（市價最高1.4萬元），舊車主也可以66折優惠購買延長保固，入主菱利舊換新最低43.1萬起。

另外，乘用車方面，本月訂車及完成領牌指定車款COLT PLUS 、LANCER、OUTLANDER、ZINGER、ZINGER PICK UP、ECLIPSE CROSS 任一車種，即可享有市價最高2萬元以上精選升級配件。

▲2023年1月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲2023年1月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲除了乘用車外，中華三菱也針對菱利提供5年或15萬公里保固。

Subaru
速霸陸台灣意美汽車1月推出「新春感恩大回饋」，針對Forester全車系推出100萬60期0利率、再送360°環景影像系統；入主XV跨界休旅則享99.8萬超值優惠價、再贈360°環景影像系統、XV專屬智能行車記錄器、紫外線負離子空氣清淨機。

▲2023年1月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲2023年1月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲速霸陸台灣意美汽車1月針對Forester、XV跨界休旅推出配件升級、高額0利率優惠。

Aeon宏佳騰
宏佳騰即日起至1月31日止，購買New CO-IN即可享現金購車現折7,000元，搭配政府購車最高補助6,300元，最高可享13,300元購車優惠，並提供信用卡24期0利率、信貸購車最高36期0利率方案，以現金購車為例，最低只要79,500元起。

▲2023年1月車市促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲宏佳騰針對CO-In提供現金購車現折7,000元優惠，搭配政府補助最高可享13,300元購車優惠。

►福特六和確定導入「野馬電動休旅」Mustang Mach-E　明年下旬登場

►KIA「最帥GT轎跑」推出最終特仕版　限量1000輛還有Brembo卡鉗

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

ET快訊
快訊／宜蘭女學生遭砂石車輾壓　送醫搶救
2022台灣電動車銷量排名曝！「這車廠」賣破萬台奪冠亞軍
連3天噴雨「降雨熱區曝」！周末低溫下探14度
獨／雅速達倉庫惡火釀4死　老闆淚：他們跟我20年
快訊／誠品信義店吹熄燈號！結束營業時間曝
前輩調教黑絲女業務　「想舒服很久」跨副駕拉手摸鳥
台灣這裡雨最多！　年雨量破萬創紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2022年台灣「最暢銷10新車」出爐！TOYOTA佔近3成衛冕神車

「DC滑板鞋創辦人」離世享年55歲　 超火7芒星風靡90年代

2022年12月車市排行！特斯拉「Model Y爆量奪冠」、CR-V擠下RAV4

「2022台灣車市一般品牌排行」　福特衰退最多、僅這2車廠正成長

台灣「2022年豪華車市排行」出爐！賓士、LEXUS、Tesla競爭超激烈

時隔22年！人總宣布調整外勤警消人員超勤加班費至1.9萬

元月購車優惠出爐！買車祭限時凍漲價、還有機會抽OMEGA名牌錶

台灣基進高雄黨部最新人事公布　張博洋扛主委！執行長是她

快訊／柯建銘：全力支持蘇貞昌發現金　「最快速度推動修法」

「還稅於民」引民怨？　李艷秋曝關鍵原因：民進黨恐再次付出代價

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

遇鸚鵡停手機喊好可愛　下秒拆螢幕她驚：破了

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

時隔22年！人總宣布調整外勤警消人員超勤加班費至1.9萬

元月購車優惠出爐！買車祭限時凍漲價、還有機會抽OMEGA名牌錶

台灣基進高雄黨部最新人事公布　張博洋扛主委！執行長是她

快訊／柯建銘：全力支持蘇貞昌發現金　「最快速度推動修法」

「還稅於民」引民怨？　李艷秋曝關鍵原因：民進黨恐再次付出代價

民進黨開鍘！掛別黨選議員　選議長違紀「罪行重大」一個不留

他秀精壯「肌肉照」吸破萬讚　顏寬恆嗨喊：有出桌曆嗎？

發現金！蔡英文拍板「全民共享」　英系綠委力挺：立院一定配合審議

鍾佳濱籲「還稅於民」應立即啟動朝野對話　有機會年前通過預算

蔡英文拍板「發現金」　何時領得到？推估時程一次看

中信金2022勇奪290項大獎！　再度刷新紀錄

跟碩士萌妹約會「一路爽擦邊球」　他返家蛋蛋痛爆！原因揭曉

高雄大型演唱經濟大爆發！遭質疑缺中型能量　文化局回應了

快訊／宜蘭國中女學生遭砂石車輾壓　無呼吸心跳送醫搶救

台灣虎航以第二季恢復獲利模式為目標　年內預計增飛秋田與青森　

大專棒聯／狂飆160火球寫新高　林振瑋：還可以更快

台灣「2022年電動車銷售」TOP 10！Model Y神助攻Tesla奪冠亞軍

台八神展開！爸自首「殺掉男友的媽」　謝京穎失戀大哭腫成「麵龜」

時隔22年！人總宣布調整外勤警消人員超勤加班費至1.9萬

桃園男保險箱遭竊內有5百萬！2賊藏礁溪跨年...4天花掉348萬

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

侯友宜、郭台銘傳結盟　藍大老嗆：他敢登記我就選

發現金！蘇貞昌拍板「全民共享」　黨政人士鬆口氣：至少是止損點

田慎節巨乳溢出螢幕　深V照告別2022年

民進黨開鍘！選議長違紀「罪行重大」一個不留

蔡英文一次說明4500億怎麼用　1800億部分確定「發現金」全民共享

侯友宜、郭台銘傳結盟拚大位　正副怎麼搭都談了

現金紅包何時領得到？　推估時程一次看

蔡英文拒「還稅於民」綠委開嗆　游盈隆曝傳達1重要訊息

柯規蔣不隨了！蔣萬安今取消晨會

北市人口將到250萬　蔣可再找1副市長

北市區公所「國旗倒掛」　何志偉痛批北市府螺絲鬆：才上任11天耶！

沈富雄提3點斷言：「郭侯配」絕無可能

侯友宜悄換臉書照　卡其西裝＋POLO衫：願台灣團結共好

更多熱門

相關新聞

「想舒服很久」猥褻女同事　汽車業務下場慘

「想舒服很久」猥褻女同事　汽車業務下場慘

嘉義一名侯姓汽車男業務，看新進的菜鳥女同事頗有姿色，趁受訓後載她看夜景，欺身跨上副駕駛座疊在她身上，拉她的手摸自己的下體，之後又2度找機會強吻、脫去她衣褲猥褻，並噁說「想舒服很久了」，女子最後報警提告。法院審後依2條強制猥褻、強制性交罪，處有期徒刑5年2月。

愛快羅密歐新毒蛇跑車首度預告

愛快羅密歐新毒蛇跑車首度預告

奇美全新旗艦款　 K系列登場

奇美全新旗艦款　 K系列登場

台灣「2022一般品牌排行」出爐

台灣「2022一般品牌排行」出爐

2022年12月車市銷售排行

2022年12月車市銷售排行

關鍵字：

汽車車市促銷購車優惠1月2023新車限時家電手錶FordTOYOTASubaruAeon配件

讀者迴響

熱門新聞

1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！開新粉絲團默認婚變

1800億現金怎麼給？央行拆解兩招因應　「直達車」更有效率

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

寶貝女兒婚變　丟爸心疼「只說了8字」

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面