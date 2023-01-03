元月購車優惠出爐！買車祭限時凍漲價、還有機會抽OMEGA名牌錶

▲元月購車也很大方，1月入主福特Focus ST-Line Lommel X，Kuga ST-Line X還有機會抽名牌手錶。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

新的一年開啟，在元月適逢農曆春節、上班日較少的情況下，各品牌也積極加碼購車優惠，除了有限時優惠價、調理機、加贈車險外，甚至還有機會抽中價值20萬元的OMEGA名牌手錶，想換購新車的買家不妨參考。

Ford

福特六和即日起至1月底止，入主Focus ST-Line Lommel X或Kuga ST-Line X 即可具備「OMEGA Speedmaster 登月錶」抽獎資格（價值 $ 237,000）。另外，新車「限時3萬開回家」優惠專案延續，只要首付3萬元，即可以首年月付5,888元的方式入主Focus與Focus Active，再加贈乙式車險。Ford舊車主換購New Ford Focus及Focus Active，再享5年原廠保固專屬優惠。

TOYOTA

TOYOTA和泰連續21年蟬聯車市銷售第1，1月份也延續「TOYOTA 酷炫豪禮」優惠，入主Corolla Cross、Corolla ALTIS就送Vitamix全營養魔法調理機（市價21,800元），再加碼60萬0利率、5年延長保固等好禮。

▲連續21年蟬聯車市銷售冠軍的TOYOTA，1月入主Corolla Cross、Corolla ALTIS就送Vitamix全營養魔法調理機（市價21,800元）。



Lexus

Lexus總代理和泰汽車12月也針對旗下車系（排除LM／NX／RX車系）推出100萬40期0利率優惠。

Mitsubishi

中華三菱1月推出「菱利大心保固專案」，元月購買菱利（A180／A190／A210）即享5年或15萬公里保固（市價最高1.4萬元），舊車主也可以66折優惠購買延長保固，入主菱利舊換新最低43.1萬起。

另外，乘用車方面，本月訂車及完成領牌指定車款COLT PLUS 、LANCER、OUTLANDER、ZINGER、ZINGER PICK UP、ECLIPSE CROSS 任一車種，即可享有市價最高2萬元以上精選升級配件。

▲除了乘用車外，中華三菱也針對菱利提供5年或15萬公里保固。



Subaru

速霸陸台灣意美汽車1月推出「新春感恩大回饋」，針對Forester全車系推出100萬60期0利率、再送360°環景影像系統；入主XV跨界休旅則享99.8萬超值優惠價、再贈360°環景影像系統、XV專屬智能行車記錄器、紫外線負離子空氣清淨機。

▲速霸陸台灣意美汽車1月針對Forester、XV跨界休旅推出配件升級、高額0利率優惠。



Aeon宏佳騰

宏佳騰即日起至1月31日止，購買New CO-IN即可享現金購車現折7,000元，搭配政府購車最高補助6,300元，最高可享13,300元購車優惠，並提供信用卡24期0利率、信貸購車最高36期0利率方案，以現金購車為例，最低只要79,500元起。

▲宏佳騰針對CO-In提供現金購車現折7,000元優惠，搭配政府補助最高可享13,300元購車優惠。