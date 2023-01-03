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「軟爛韓男」說辭反覆！棄屍河裡竟是說謊　住處至少發現4人血跡

▲▼南韓31歲男子李岐英先後殺害50多歲前女友、60歲計程車司機。（圖／南韓京畿北部警察廳）

▲南韓31歲男子李岐英先後殺害50多歲前女友、60歲計程車司機。（圖／南韓京畿北部警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道坡州一名31歲的「軟爛韓男」去年12月20日酒後駕駛時，與60歲計程車司機發生擦撞，他將對方引誘至住處談和解，過程中將對方殘忍殺害、棄屍住處衣櫃，最後被女友發現報警。他事後向警方自首，表示4個多月前還殺害50多歲前女友，豈料他竟向警方謊報棄屍地點。另外，他住處竟發現4個人的血跡。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，該名31歲男子李岐英（이기영，音譯）因為交往的前任同居女友（已被他殺害）、現任女友的職業恰巧皆為KTV陪酒小姐，被警方研判交往動機是出自於看上女方優渥的經濟條件，因此被認為是仰賴女方生活的「軟爛韓男」小白臉，最近警方又發現疑似新的犯罪事實，研判還有尚未曝光的被害者。

南韓京畿道一山東部警察署今（3）日表示，李岐英的住處被發現到處充滿血跡，經過國立科學搜查研究院分析以後，發現住處內的血跡DNA至少源自於4個人，其中1人為男性、另外3人則為女性。

目前南韓警方正在確認，血跡的4名主人是否為李岐英人際關係中的親友；而住處內的其他血跡，則正在繼續進行分析中。

李岐英被警方逮捕後自首表示，去年8月曾在坡州住處殘忍殺害50多歲的前任同居女友，之後將之棄屍在坡州恭陵川（漢江支流）河邊，警方雖派出大批人力進行地毯式搜索，仍未搜到女性被害者屍體。

不過，李岐英竟又於該日改變說法，他向警方供稱屍體是「埋在土裡」。目前警方正針對恭陵川河邊繼續搜索。

據悉，李岐英殘忍殺害計程車司機後，偷看被害者留下的筆記本解鎖手機，不僅盜刷信用卡，更以以被害者名義辦理高額借貸，被害金額超過5000萬韓元。警方發現，李岐英曾在高級飯店、酒館出現消費紀錄，還購買要價600萬韓元情侶對戒送給現任女友。

►「軟爛韓男」超凶殘！怒殺小黃司機盜刷信用卡　自曝殺害嬤級前女友
►男友家衣櫥驚見屍體！警破解司機「失蹤6天」真相　他曝曾殺前女友

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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