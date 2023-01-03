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社會 社會焦點 保障人權

南市警局長方仰寧恐遭拔　花敬群、黃明昭證實「高階警官異動」

記者張君豪／台北報導

內政部代理部長花敬群3日下午14時30分與警政署黃明昭、北市警局楊源明共同到北市大安分局，慰勉執行春節安全維護工作的警分局基層同仁及協勤民力。花敬群在大安分局內致贈基層團體獎勵金、並囑咐警員在工作之餘，注意執勤安全，並多與家人團聚。他受訪時表示，打擊犯罪是警察長期的決心，投資詐騙手法也日新月異，警政署對於這些詐術都有掌握，也運用新的查緝方式，並加強和金融機構的聯繫防堵，打詐成效有目共睹。

▲內政部代理部長花敬群3日下午視察大安分局，卻因連日治安警紀問題遭媒體堵訪。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部代理部長花敬群3日下午視察大安分局，因連日治安警紀問題遭媒體堵訪。（圖／記者張君豪翻攝）

針對桃園角頭遭槍殺案，花敬群回應：這些嚴重治安事件，警察第一時間就盡快掌握線索和追查，歹徒確實有些完整規劃和準備，所以後續可能有斷點、追查不易的狀況，但呼籲民眾相信警察的高度專業，將會積極偵辦。

▲內政部代理部長花敬群3日下午視察大安分局，卻因連日治安警紀問題遭媒體堵訪。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有關警紀問題，署長黃明昭親上火線回答。

媒體也詢問花關於台南警局秘書室主任莊武能駕車衝撞攔檢警員的警界醜聞，花指出：該案令人痛心，但懲處必須有所依據，方仰寧職務涉及整個高階警官調動規劃，警政署長黃明昭會有相關規畫和建議，內政部、行政院會有通盤檢討。

黃明昭進一步說明：莊姓同仁，對於他所涉及的案件，莊選擇對媒體進行說明，不過造成警紀嚴重受損，相關的犯罪相當嚴重，警政署祭出最嚴重的處分，給予兩大過免職；莊姓警員如果有任何的冤屈，應該循司法途徑進行訴訟申辯，如果認為行政處分太重的話，可以循行政訴訟救濟。

黃明昭補充說，台南警局案，相關主官管自請處分部分，花部長也報告過，會依照最近高階主官異動來進行通盤的規劃；對於桃園爆發歹徒當街持槍狙殺角頭案，他表示，警政署、各縣市警局都把肅槍當作重要工作，也經年累月查緝槍枝，一發生槍擊案件就會成立專案小組全力查辦。

黃明昭表示，對於槍枝管制部分，警方採取查緝改造槍支的場域，管理的部分則對進口源頭管理，對於模擬槍或者氣動槍一定要做到嚴格監管，減少槍枝在市面上流通，肅槍向來是警察的重要工作。

他引援槍擊案數據指出：槍擊案件和去年、前年比較起來下降了2成之多，不過只要一發生槍擊案，警方都當成發生重大案件來追緝，會持續不斷掃槍。

黃明昭也針對桃園槍擊案進行案情說明：該案專案小組在案發後採取相關的偵查作為，包括監視錄影系統調閱，歹徒來去的行蹤，相關涉案人車地點勘察採證，偵查作目前進行到一定程度，後續專案小組將盡速釐清案情。

黃明昭最後強調：「春安工作是個舊名詞，已經改為『重要節日安全維護工作』，今年春節的安全維護工作，治安重點工作是與時俱進的，包含打擊詐騙集團囚禁應徵者的犯罪問題，或者寒假期間學生青少年聚集開毒趴問題，包含清樓及清零社區易吸毒場所，這是警察春節工作的重點目標。」

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