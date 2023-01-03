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未告知「天冷續航力掉50％」　特斯拉遭南韓重罰6900萬元

▲▼ 特斯拉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲特斯拉遭南韓公平交易委員會開罰6900萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

南韓公平交易委員會3日表示，特斯拉（Tesla）未告知其電動車的續航力在氣溫零度以下會降低50％，因此將對特斯拉開罰28.5億韓元（約台幣6900萬元）。

根據《路透社》報導，南韓公平交易委員會（KFTC）表示，特斯拉自2019年8月開始至今，在其官方網站上誇大了特斯拉電動車單次充電的行駛里程、與汽油車相比的燃油成本效益，以及超級充電站的效能。

KFTC指出，特斯拉的電動車在寒冷的天氣之下，行駛里程會比網路上廣告主打的還少50.5％。特斯拉在官方網站上提到了冬季駕駛技巧，例如替車輛配備外部電源、更新能源應用程序等，但對於在零度以下行駛的里程損失隻字未提。

依照南韓消費者團體「消費者主權市民會議」（CUCS）在2021年援引環境部的數據顯示，電動車在低溫下行駛里程會下降40％，而特斯拉是情況最嚴重的。KFTC最後宣布將對特斯拉開罰28.5億韓元（約台幣6900萬元）。

事實上，這並非KFTC首次對國際汽車大廠開罰，去年就依柴油車的廢氣排放廣告不實，對德國賓士（Mercedes-Benz）汽車及其南韓子公司開罰202億韓元（約台幣4.6億元）。

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