特斯拉墜76m「魔鬼坡」翻車全毀！乘客超命大　2童奇蹟似毫髮無傷

▲一輛特斯拉轎車墜落北加州「魔鬼坡」海岸公路,車上2大2小皆奇蹟獲救。(圖/取自加州聖馬刁郡治安官辦公室、加州海岸消防局,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國北加州聖馬刁郡的1號高速公路有一處被稱為「魔鬼坡」(Devil's Slide)的險峻路段,過去就經常發生車禍或山崩意外。新年伊始,一輛白色特斯拉(Tesla)轎車3日從250英尺(約76公尺)高的懸崖墜落,車體嚴重損毀,但幸運的是沒有墜入海中,車上2名成年人順利獲救,2名兒童也奇蹟似地沒有受傷。

根據《福斯新聞》報導,北加州消防當局官員表示,一輛載有4人的特斯拉轎車周一從加州1號公路的「魔鬼坡」上意外墜落懸崖,車輛翻覆多圈。車輪卡在岩壁和海灘岩縫之間,若再往外幾公尺就會墜海,畫面怵目驚心。目擊者撞見事故現場後撥打緊急電話報案。

警消單位趕到時先是透過望遠鏡注意到前排座位有動靜,確定至少一人還有生存跡象,接著利用直升機垂吊,將救難人員下放至車輛周邊,發現車內有2名成人和2名兒童受困,最終4人全數被救援直升機載離危險海岸。聖馬刁郡治安官辦公室稱,2名成人受傷但沒有生命危險,4歲和9歲的兒童則沒有受傷。



事實上,沿著海岸岬角開闢的「魔鬼坡」一面是山壁,另一面就是海岸懸崖,加上路段蜿蜒導致車禍頻傳,且多無倖存者。

