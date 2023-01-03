金正恩漂亮女兒「三度亮相」！緊牽老爸視察導彈庫　曝擁有60枚核彈

▲北韓官媒新年元旦登出金正恩牽二女兒金主愛視察軍武庫、中程彈道飛彈火星-12型彈頭的相片。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩2022年12月底在朝鮮勞動黨中央委員會第8屆第6次全體會議提到，「南朝鮮（南韓）魁儡們是我們的敵人，這是無庸置疑的事實」，同時表示將下令大量製造戰術核武。隨後，北韓官媒元旦公佈金正恩牽著二女兒金主愛視察飛彈武器庫的相片。專家分析，北韓持有15至60枚核彈頭。

根據《韓聯社》，金正恩該場會議提到，北韓核彈頭持有數量未來將呈「幾何級數性的暴增」，闡明以發展核武為基本方向的「2023年度核武力與國防發展的變革性戰略」，預告南北韓未來仍面臨緊張的軍事對立關係。

美國原子科學家公報（BAS）曾在去年9月一份報告中提到，北韓約持有20至30枚完成組裝的核彈頭，且主要是用來裝載至中程彈道飛彈（MRBM）上的核彈頭；瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）則在去年6月分析，北韓已持有20枚核彈頭，同時擁有能製造45至55枚核彈頭的核分裂物質（鈾-235、鈽-239）。

日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）則在「2022年世界核物質數據」報告書推測，北韓截至2022年6月已持有40枚核彈頭；美國國防大學國家戰略研究所（INSS）也曾於2020年11月表示，研判北韓擁有15至60枚核彈頭。

▲北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

儘管上述來自各國的專家、智庫機構等對於北韓持有核彈頭數量上的分析結果不盡相同，但仍顯示北韓早已研發、並擁有相當數量的核彈頭，一旦戰爭爆發時，北韓很有可能採取以核武先發制人，或是當遭受核武攻擊時以核武進行反擊，為此未來將持續提升核彈頭數量。

在金正恩針對南韓、未來核武發展表達相關發言後，北韓官媒《朝鮮中央電視台》選擇新年元旦故意對外曝光金正恩牽著二女兒金主愛（김주애，音譯）的手視察擁有中程彈道飛彈「火星-12型」、被稱為「北韓版伊斯坎德爾」KN-23等各10枚彈頭以上的武器庫相片，呼應平壤當局提出的核武威脅。

相片中，金主愛穿上附有黑色滑亮光澤的外套，宛如前世情人般緊緊勾著父親今正恩的手臂，為繼去年11月18日前往平壤順安視察洲際彈道飛彈火星-17型試射並拍攝紀念合照、11月27日視察飛彈基地後，第3度透過官媒亮相。

▲金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

對此，大部分專家皆認為金主愛的3度亮相，與「是否將成為接班人」兩者無特殊關係，反而是金主愛第3度亮相，被平壤當局視為向年輕族群、向全球各地呼聲的宣傳媒介，暗示只有核武才能守護下一代（未來世代）的安全，且合法化北韓擁有核武的正當性。

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（홍민，音譯）表示，「（北韓官媒）一方面大幅報導全員會議的結果，在此之際當局讓金主愛視察核武基地的場面亮相，被視為是對內強調安全、對外展現團結。」

南韓北韓大學校校長梁茂進（양모진）則認為，「北韓特意讓金主愛亮相不僅僅是因為她是白頭血統，更是因為戰術與戰略核武是守護下一代（未來世代）的強大武器，而金主愛象徵著未來下一代。」