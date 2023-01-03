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美專家：病毒在全球各地都會變異　限制中國旅客入境毫無意義

▲▼ 義大利米蘭馬爾片薩機場（Malpensa Airport）。（圖／路透）

▲義大利、日本、美國等多國對中國入境旅客實施新防疫措施。圖為米蘭馬爾片薩機場（Malpensa Airport）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中國防疫鬆綁後，新冠疫情接著爆發，多國陸續宣布對中國旅客實施新防疫措施。不過美媒《華盛頓郵報》引述多名專家的說法指出，中國當然有可能會出現新變異株，但隨病毒傳播，世界上任何地方也有新變種現世的可能性，針對中國旅客的旅行限制沒有必要，如今最重要的是把mRNA疫苗送進中國。

報導提及，新冠病毒不斷變異讓專家一再感到驚訝，任何關於它接下來會出現何種變化的預測都是不確定的，也沒有理由認為，中國確診病例激增會為新變種出現創造出何種特殊條件。

世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）透過電子郵件表示，全球已出現500多個Omicron亞變種，「（新冠）病毒在全球大量傳播，進一步變異的風險來自世界上任何地方」。

美國斯克里普斯研究所免疫學家安德森（Kristian Andersen）說，「當出現大量感染的時候，總會有出現新變種病毒的風險，但這是我對中國狀況最不擔心的問題，我更擔憂的是，數以千計的性命（甚至數萬或數十萬）可能因此喪命，應該盡全力幫助中國與中國人民，包括緊急運送mRNA疫苗」。

哥倫比亞大學流行病學家沙曼（Jeffrey Shaman）認為，旅行防疫限制措施似乎只是為了阻止病毒在邊境傳播，但考量到病毒已經無處不在，這樣做根本毫無意義。

安德森指出，對中國產生新變種的恐懼是被完全誤導，目前可行的方法是建立一道機制程序，對飛機廢水進行定序，以密切關注包括中國在內等海外的變種病毒，這樣就能與國內家庭廢水與臨床監測相結合，更全面瞭解病毒變異的情況。

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