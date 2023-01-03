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生活費只有700元！醫科男肯德基「啃顧客剩骨果腹」　心酸生活曝光

▲▼「馬鈴薯叔叔」帶窮困的男大生到一家餐廳吃飯。（圖／翻攝自Facebook）

▲「馬鈴薯叔叔」帶窮困的男大生到一家餐廳吃飯。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名20歲的醫學系學生因為家境貧窮，每個月的生活費只有區區馬幣100令吉（約新台幣700元），完全不足以讓他每天都吃上一頓飽飯，於是不想加重父母負擔的他，選擇在每晚9時到速食店去啃顧客吃剩的骨頭果腹，遭遇令人心酸。

據《星洲日報》報導，這名青年是某日在速食店啃別人留下的骨頭時，被馬來女子西蒂（Siti）發現，並在了解情況後，替他聯絡了資助貧困家庭的善心人士「馬鈴薯叔叔」，希望對方能為男大生施予援助。

「馬鈴薯叔叔」了解情況後指出，這名男大生的家境並不富裕，他的父親在馬六甲打零工，母親則是家庭主婦，加上哥哥也正在國立大學求學，因此家庭負擔十分沉重，每個月只能給他馬幣100令吉的生活費。

▲▼肯德基。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲男大生為了省錢，只好到肯德基吃別人剩下的食物。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

儘管男子曾是在馬來西亞教育文憑考試（SPM）考獲11A的優等生，但他目前就讀的私立大學醫學系學費十分昂貴，即使他申請到了公共服務局馬幣25萬令吉（約新台幣175萬元）的貸學金，也遠不足以支付學費，他的父母每學期仍需支付馬幣5000令吉（約新台幣3.5萬元）的學費差額。

為了不加重父母的負擔，這名男大生只好在每晚9時，到附近的肯德基詢問店員是否有剩下的食物，而店員也會把原本要丟棄的食物給他。不過，如果當天沒有多餘的食物，男子便會去來不及清理的桌子，將顧客吃剩的食物吃掉，他有時甚至會啃顧客剩下的骨頭來果腹。

於是，「馬鈴薯叔叔」便帶他到一家餐廳，請他吃了4菜1湯，而男大生也激動表示，自己已經好久沒有喝過湯，因為他平常只能吃一碗麥片過活。「馬鈴薯叔叔」也透露，男大生腳上所穿的球鞋已是2、3年前的款式，「他沒有能力買新鞋」。

「馬鈴薯叔叔」的貼文曝光後，立刻吸引了不少網友注意，許多網友紛紛表示願意資助他的膳食費，而「馬鈴薯叔叔」也承諾，若男大生需要添購筆電等用品，可以隨時與他聯絡，「你不必回報我們，你只需要在當上醫生後，好好幫助其他人就夠了」。

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關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞馬鈴薯叔叔醫學系

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