日本禽流感疫情爆量　單季54例創歷史新高

▲千葉縣政府從今天上午開始進行場內約一萬隻雞的撲殺作業。（示意圖／CFP）

中央社東京3日綜合外電報導

日本本季至今已發生54例禽流感疫情，創史上新高紀錄，加上本季至今共撲殺約775萬隻雞等禽鳥，單季撲殺數量可能改寫過去創下約987萬隻的史上最多紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，千葉縣旭市一處養雞場1月2日發現30隻雞死亡，在經過基因檢查後，今天上午驗出高病原性禽流感病毒。千葉縣政府從今天上午開始進行場內約一萬隻雞的撲殺作業。

縣府也依規定將事發養雞場方圓3公里場域劃設為禁止運送雞隻及雞蛋的「移動限制區域」，並將方圓10公里內劃設為禁止出貨的「出貨限制區域」。

日本各地本季禽流感疫情頻傳，除了千葉縣，今天也在福岡縣古賀市一處農場確認發生疫情，頻率之高相當罕見；本季禽流感疫情至今已有54例，改寫2020年到2021年創下的單季新高紀錄。

日本本季從2022年9月下旬起，相繼確認野鳥感染高病原性禽流感病毒；在養雞場的部分，本季首例疫情發生在2022年10月28日，地點分別是岡山縣倉敷市及北海道厚真町。

本季至今為止疫情最嚴重的地方是鹿兒島縣，已有12處養雞場淪陷；其次是香川縣、岡山縣及廣島縣，皆為4處養雞場染疫。

除了單季禽流感病例數創歷史新高，2022年12月15日確認染疫的青森縣三澤市養雞場，單次撲殺雞隻高達約139萬隻，也創下單次撲殺歷史新高紀錄。

日本各地本季總計已撲殺約775萬隻雞等禽鳥，由於接下來仍屬發生疫情可能性高的時期，不排除本季撲殺總數可能超過2020年到2021年創下約987萬隻的史上最多紀錄。