爬窗掛聖誕吊飾墜下4樓　「醫院拒收」女大生被當人球爆血身亡

▲女大生因為被醫院拒絕治療，最後失血過多身亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

以色列22歲女學生迪娜(Dina Khalil)上月在家布置聖誕裝飾時，不小心從4樓墜落，家人控訴，重傷的她被緊急送醫時，因為付不出龐大的醫療費用，竟然被醫院拒收，導致她失血過多身亡，誇張事件引發外界關注。

來自以色列Jadeidi-Makr鎮的迪娜，目前在約旦安曼市(Amman)就讀護理學系，然而跨年前卻傳出，她在居住公寓布置聖誕裝飾時，不小心摔出4樓窗戶，慘從18公尺高處墜地重傷。

父親表示，女兒雖然被緊急送到當地醫院，然而醫院工作人員卻因為她沒有醫療保險，拒絕為她進行治療，直到朋友們幫忙籌措到高額醫療費，才願意讓她接受治療，「醫院拖了很久的時間才幫她治療，當時她已經流了很多血，一切都已經太遲」。

誇張事件引發以色列當局關注，官員除了前往約旦醫院探視迪娜，並幫忙將其轉到以色列海法市(Haifa)醫院接受治療，但由於已錯過黃金救援時間，仍於上月29日被宣告身亡。

傷心的家屬最後決定捐出死者器官，預計將可以幫助拯救至少5人性命，父親表示，「我們沒有去想是誰會拿到她的器官，最重要的是能拯救生命，我們非常開心最後做出這個決定」。對於家屬指控，約旦醫院尚未發表回應。