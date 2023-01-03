撞見自己變成「情趣娃娃」　以色列百萬辣模準備提告

▲艾瑞絲發現，自己的模樣被做成矽膠情趣娃娃。（圖／翻攝yaelaris IG，下同）

圖文／CTWANT

一位以色列辣模之前發現自己的肖像被一家大陸公司盜用，做成矽膠情趣娃娃販售，而娃娃名還是她的名字。她坦言，這確實意味著人們覺得她很有魅力，但她還是會對業者提告。

▲艾瑞絲是一名火辣的模特兒。

據《每日星報》報導，26 歲的以色列模特兒艾瑞絲（Yael Cohen Aris），在IG上有超過150萬粉絲，而之前有一位粉絲告訴她，一家大陸公司製造了看起來和她一模一樣的情趣娃娃。據了解，這個娃娃是以她的名字命名和建模來進行宣傳。

艾瑞絲表示，發生這種事，她試圖看到光明的一面，「他們未經我同意就這樣做了，他們將其用於商業用途，而這是一個情趣娃娃，代表人們覺得我很有魅力。」而每個女人都喜歡被人所愛，他們只是選擇了她。艾瑞絲說，發生這種事，她也學到了要保護個人隱私，「我認為從這個故事中吸取的最好教訓是，如果我們想在網上分享自己，就可能讓隱私外洩。」而儘管她對情趣娃娃沒意見，但還是希望業者能下架。

據了解，艾瑞絲在2019年就知道這件事，她曾在IG發文說，她對於自己被做成娃娃很震驚，而娃娃還和她同名。據《Philippine Star》報導，現在艾瑞絲正和委任律師討論要如何起訴業者，讓他們不再販售她的情趣娃娃。

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