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烏軍士兵遭「射爆頭盔」駭人貫穿痕跡　他卻奇蹟般活命！僅小擦傷

▲▼烏克蘭士兵頭盔被射穿，但他除了輕微擦傷並無大礙。（圖／翻攝自推特@nexta_tv）

▲烏克蘭士兵頭盔被射穿，但他除了輕微擦傷並無大礙。（圖／翻攝自推特@nexta_tv，下同）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭持續到2023年局勢仍僵持不下。近日網路社交媒體傳出一段驚人影片，一名烏克蘭士兵頭盔被子彈完全射穿，頭盔正面和背面都留下彈孔痕跡，位置看起來有可能將他一槍斃命，但他不僅奇蹟般地活了下來，甚至只受到一點擦傷。

根據《每日郵報》2日報導，這段影片前一天被發布到Reddit論壇，標題是「這名烏克蘭戰士死裡逃生。一顆子彈似乎射穿了他的頭盔，但沒有打中頭部。」畫面中士兵所戴的頭盔正面留有一個圓形彈孔，背面則看得到子彈射出的位置，將內部軟墊和鋼盔材料從孔洞中擠了出來，不過士兵頭頂卻只有一點輕微擦傷。

▲▼烏克蘭士兵頭盔被射穿，但他除了輕微擦傷並無大礙。（圖／翻攝自推特@nexta_tv）

這段影片引起網友議論，也被分享到推特等其他社交媒體。有網友震驚表示，「太扯了！你的肩膀上肯定站著一個天使」、「哇，太瘋狂了。看起來他的頭部只受到碎片的傷害，烏克蘭今天最幸運的人。新年快樂。」也有人問，既然子彈都能射穿，那戴頭盔有何用處？不過據報導說，士兵的頭盔通常不是用來擋子彈，而是用來防止砲彈碎片、殘骸擊中頭部。

報導補充，俄羅斯總統普丁發表新年電視演說之際，數百名俄羅斯士兵去年12月31日午夜前在頓巴斯地區馬基伊夫卡（Makiivka）的陣地，受烏軍「海馬斯」（HIMARS）火箭系統襲擊而喪生，包含該營的俄軍指揮官也傳出一同戰死。

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