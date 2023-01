烏軍士兵遭「射爆頭盔」駭人貫穿痕跡　他卻奇蹟般活命！僅小擦傷

▲烏克蘭士兵頭盔被射穿,但他除了輕微擦傷並無大礙。(圖/翻攝自推特@nexta_tv,下同)

記者張寧倢/編譯

俄烏戰爭持續到2023年局勢仍僵持不下。近日網路社交媒體傳出一段驚人影片,一名烏克蘭士兵頭盔被子彈完全射穿,頭盔正面和背面都留下彈孔痕跡,位置看起來有可能將他一槍斃命,但他不僅奇蹟般地活了下來,甚至只受到一點擦傷。

Even fortune is on the side of the Ukrainian defenders



An AFU soldier miraculously survived after a bullet penetrated his helmet. Moreover, the Ukrainian defender was almost uninjured after such a shot. pic.twitter.com/2B9MoehSLB