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集氣！10歲男童掉「深35公尺水泥管」　救援第3天與死神搶人

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▲越南10歲男童在工地撿拾廢鐵，失足掉入水泥管，目前還沒被救出。（圖／翻攝自越南快訊網頁e.vnexpress.net）

圖文／CTWANT

全力祈禱！越南一名10歲男童，近日跟同伴在工地撿拾廢鐵時，不小心失足掉入洞口寬度僅25公分，但深度達35公尺的圓形水泥管裡，搶救作業到今天（3日）仍在進行中。男童前2天還有發出呼救，但救難人員目前還無法把這根水泥管成功拔起，且因軟化水泥管周圍土壤，導致水泥管變更傾斜，整個救援工作又變更複雜，男童至今還沒有救起。

綜合越通社（VNA）、越南快訊（VnExpress）等媒體報導，這起意外發生於去年12月31日中午時分，男童泰李浩南（Thai Ly Hao Nam）與另外兩名同伴進入銅塔省（Dong Thap）一處橋梁工程現場，一票人想要撿拾廢鐵，結果身形瘦小的男童，竟因失足而不小掉入直徑只有25公分寬、但深度達35公尺圓形空心的水泥管內。

事發當時，同行的兩名男童立刻向大人求救，但因洞口太窄，深度又很深，沒有人有能力救援，救難人員到場後，不斷將氧氣打入洞裡，及試著向泰李浩南供水，但至今仍無法成功把人救出，也無法明確得知男童到底卡在哪裡。

據路透社報導，救難人員曾嘗試以起重機和挖土機將水泥管吊起，但目前都沒有成功。且救難人員也軟化了水泥管周圍的土壤，但這反而導致水泥管傾斜，導致救援工作變得複雜，進度變更慢。

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