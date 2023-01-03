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日本駐中總領事館又增1病歿！　70多歲日籍男確診死亡

▲▼中國新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲中國放棄清零後，新冠疫情也隨之爆發。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國放棄清零後，新冠疫情也隨之爆發，各國駐外機構也紛紛傳出疫情，日本政府消息人士指出，該國駐中國總領事館內有一名70多歲男性在2日確診身亡，這已經是日本第2名駐中人員病歿。

根據NHK報導，日本政府消息人士透露，日本位於重慶的總領事館轄區內有一名70多歲的日籍男性工作人員，在2日確診新冠肺炎後病歿。這已經是日本第2名駐中人員病歿的案例，去年12月底也有一名40多歲日籍男性確診後身亡。

自從中國政府放棄清零政策後，新冠肺炎疫情全面爆發，加上國家衛健委停止發布每日感染及死亡數，讓整體疫情狀況難以評估。除此之外，中國也在此刻全面開放邊境，讓各國對來自中國的旅客嚴陣以待。

日本宣布去年12月30日起，僅對所有來自香港及中國的航班，開放東京成田、東京羽田、大阪關西以及名古屋中部4個機場起降，也不允許增加航班。另外，包括7天內曾入境中國的旅客，所有自中國入境的旅客都必須強制接受篩檢，陽性有症狀者將被強制隔離7天，無症狀者隔離5天。

據日本厚生勞動省統計，日本2日新增7萬6264例確診，其中包含在機場檢驗出陽性的病患；另外病歿數為208人。

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