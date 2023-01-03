快訊／南韓宣布：香港、澳門入境旅客「登機前PCR」

▲1月2日，南韓仁川國際機場開始針對從中國入境旅客實施PCR篩檢。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓防疫當局今（3）日稍早宣布，原本2日起針對中國入境旅客實施落地PCR，不過隨著香港、澳門入境人數超越中國入境旅客，部份入境檢疫措施範圍將擴大至港、澳。從7日起，來自香港、澳門旅客需出示登機當日0時起的48小時以內PCR、或24小時以內快篩陰性報告，方能搭上抵達南韓的班機。

南韓中央防疫對策本部3日表示，隨著香港境內確診病例、死亡數增加，且從上個月起從香港入境旅客數（4萬4614人）超越中國入境旅客數（3萬7121人），在綜合考量主要國家的檢疫措施後，才做出以上規定，「已與專家、相關政府部門進行過討論」。

目前南韓防疫當局規定，從中國入境旅客，登機時須出示登機當日0時起48小時以內PCR篩檢、或24小時以內快篩陰性報告，才能登上抵達南韓的班機，落地後則需在仁川國際機場的篩檢中心接受PCR，須在檢疫站或指定地區等候報告，若為陽性確診者則須至機場附近居家隔離場所接受7天隔離，篩檢、隔離、醫療等所有費用須自費。

南韓防疫當局補充，目前從香港、澳門入境旅客只需套用「部份」防疫措施，即登機前出示登機當日0時起48小時以內PCR篩檢、或24小時以內快篩陰性報告，且須完成南韓Q-Code登錄，才能登上抵達南韓的班機，該項措施從本月7日起開始實施。不過，一旦入境時出現新罐類似症狀，則須安排接受PCR篩檢，一旦在機場篩檢中心陽性確診，則須至臨時居家隔離設施接受7天隔離，入境後篩檢、隔離費用需旅客本人自行承擔。

至於住院與治療費用，依照相互主義原則，中國籍旅客須自行承擔醫療費的全額費用；而香港、澳門籍旅客的住院費用由南韓當局協助，伙食費與醫療費則須自行承擔。

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