跨年夜摩天輪突然起火爆炸　62名遊客搖晃困121m高空畫面曝光

▲摩天輪起火爆炸畫面在網路上流傳。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

佛州奧蘭多遊樂場圓標公園(ICON Park)傳出摩天輪起火事件,導致62名乘客搖搖晃晃受困在121公尺高空,從現場拍攝影片可看到,其中一個車廂裡冒出巨大火花,在警消人員長達3小時搶救下,最後成功將所有乘客帶回地面。

橘郡(Orange County)消防救援部門表示,他們在跨年夜當天下午6時20分左右接到報案,一座約121公尺高的摩天輪突然失去電力,導致當時搭乘的62名乘客受困高空。

SO SCARY! Guests were stuck on the 400-foot tall wheel at ICON Park in Orlando for hours after the ride lost power on New Year's Eve. Read more: https://t.co/8WbVa1FBjg pic.twitter.com/89jZpVQt01