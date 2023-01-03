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恐怖刺青失敗！波蘭妹仔「眼球黑掉」崩潰劇痛　只能整顆摘除

▲▼薩多芙絲卡（Aleksandra Sadowska）刺青失敗，右眼失明只能裝義眼。（圖／翻攝自IG／anoxi_cime）

▲薩多芙絲卡刺青失敗，導致右眼失明只能裝義眼。（圖／翻攝自IG／anoxi_cime，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

波蘭一名熱愛刺青的女子將腦筋動到雙眼上，她找到一名聲稱有很多類似作品的刺青師，想要在眼白刺上一些黑色墨水，沒想到卻釀成悲劇。原來這位刺青師根本沒有相關經驗，犯下多個致命錯誤，導致女子的一隻眼睛永久失明。

現年25歲的薩多芙絲卡（Aleksandra Sadowska）住在波蘭華沙，她4年前找上刺青師Piotr A，希望能將眼白刺成黑色。當時Piotr A稱自己操作過很多類似的作品，所以薩多芙絲卡也完全相信對方，結果就釀成無法挽回的悲劇。

▲▼薩多芙絲卡（Aleksandra Sadowska）刺青失敗，右眼失明只能裝義眼。（圖／翻攝自IG／anoxi_cime）

薩多芙絲卡說，她刺完沒多久後就出現眼睛疼痛的狀況，對方說這非常正常，只要吃止痛藥就可以，後來在疼痛難耐的狀況下，她選擇就醫，結果證實她的雙眼因對方使用未經認證的墨水，加上刺入位置太深，導致出現永久損傷。

事發過後薩多芙絲卡總共動了3次手術，左眼恢復輕微視力，但仍無法救回右眼，最後只能裝上義眼。薩多芙絲卡說，當時刺青師還說自己擁有醫學背景，現在想來應該也都是騙人的；根據調查發現，這名刺青師犯了嚴重錯誤，包含使用不對的墨水。

▲▼薩多芙絲卡（Aleksandra Sadowska）刺青失敗，右眼失明只能裝義眼。（圖／翻攝自IG／anoxi_cime）

後來薩多芙絲卡對這名刺青師和刺青工作室提出告訴，而法院也在近期做出判決，Piotr A必須支付15萬波蘭幣（約台幣105萬）的賠償金，還有360小時的社區服務。不過，薩多芙絲卡的律師表示，他們正在考慮上訴，「15萬對於完全失明的嚴重殘疾來說完全不成比例。」

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