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14歲女童寫作業頻打瞌睡　隔天突頭痛臉歪！一查竟是大腦長了腫瘤

▲▼常常寫作業寫到睡著的艾米莉，突然頭痛臉歪，經檢查後發現她的腦部長了一顆腫瘤。（圖／翻攝自眾籌網站Go Fund Me）

▲艾米莉的腦部長了一顆腫瘤。（圖／翻攝自眾籌網站Go Fund Me）

記者葉睿涵／編譯

英國曼徹斯特的地方媽媽金塞拉（Karen Kinsella）最近發現，14歲的女兒艾米莉（Emily）常常寫作業寫到睡著，幾天後還出現了頭痛、臉歪的症狀，嚇得金塞拉立刻帶女兒到醫院檢查，沒想到居然在艾米莉的腦部發現了一顆腫瘤。

據《都市日報》報導，金塞拉疫情期間經常在下班後看到，原本應該在寫作業的艾米莉正伏在桌上打瞌睡。金塞拉一開始以為女兒只是太累睡著，所以並不以為意，不料艾米莉卻在數日後抱怨頭部疼痛，臉頰也有一側異常下垂，她這才發現事情有些不對勁。

金塞拉將艾米麗不對稱的臉頰拍下傳給醫師後，醫師告知她必須立刻到醫院掛急診，而院方為艾米莉進行腦部掃描後，證實艾米莉長了一顆腦瘤，隨後將她轉診到克里斯蒂醫院進行化療。原本艾米莉在進行12個月的化療後，就能恢復正常生活，但由於她的腦部突然出血，同時還感染了帶狀皰疹，導致化療只能斷斷續續地進行。

▲▼打瞌睡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲艾米莉打瞌睡、臉歪、頭痛的症狀都是腦中的腫瘤所引起。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

去年聖誕前夕，艾米莉再次出現吞嚥問題，醫師檢查後發現原來艾米莉的腫瘤又復發了，這次的繼發腫瘤出現在腦幹上，導致艾米莉無法進行手術，只能以較低劑量進行化療，不過艾米莉後來又因為無法呼吸，被送入加護病房。

金塞拉告訴《曼徹斯特晚報》，自己很佩服女兒堅強的求生意志，「多數孩子的身體幾乎無法忍受超過6個月，但艾米麗卻是整個曼徹斯特唯一完成化療的人。她一次也沒有呻吟。」如今人在加護病房的艾米莉，已經被持續觀察了6天，期間金塞拉已被2次告知要做最壞的打算，因為艾米莉的肺已經衰竭，但她卻一直沒有放棄。

金塞拉描述道，「她的朋友們都來和她告別，我們也圍在她床邊大哭，不過她卻突然開始自己呼吸。醫生和護士都說這是個奇蹟。事實上，艾米莉在罹癌前就入圍了BBC年度青年藝術家的候選名單。可惜她接到劇組邀請演出的電話時，她的生活卻已經完全改變。」

為了讓女兒接受更好的治療，艾米莉一家現在不得不每月開12小時的車到法國接受試驗藥物，而這種新藥每個月的費用高達3900英鎊（約新台幣14萬元），「我希望這藥能讓艾米莉活著，至少延長她的生命。即使我們不得不賣掉房子，我們也要想辦法弄到錢」。

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